“Lecco è musica”, la consulta presenta il programma autunnale

Oltre trenta concerti per una città fondata sul valore musicale

Tante le idee che nel concreto daranno voce ad un anno musicale davvero intenso

LECCO – Sono oltre trenta gli appuntamenti che la Consulta Musicale ha nel suo ricco programma 2023 assieme ai suoi associati, ben nove formazioni provenienti dal mondo della coralità e della strumentazione che hanno aderito alla rassegna “Lecco è Musica”. Le date, consultabili sul sito www.consultamusicalelecco.it, toccano come da intento, le varie originalità che caratterizzano i gruppi, tutelando e promuovendo la musica associativa lecchese nelle sue sfaccettature. Il Consiglio direttivo, guidato dal rieletto presidente Michele Casadio, fa sapere che il calendario è in continuo aggiornamento e che ogni iniziativa in aggiunta è visibile sia nella homepage del sito che sulla pagina Facebook dell’associazione.

Tante le idee che nel concreto daranno voce ad un anno musicale davvero intenso, come concerti per la pace o la serata di commemorazione per le vittime della Strage del Vajont a sessant’anni di distanza.

“La strada tracciata in questo triennio – afferma il presidente – è stata condivisa dai gruppi che credevano e credono in una Consulta utile alla valorizzazione del tessuto musicale della Città puntando all’innovazione delle idee e alla tutela della tradizione. Arrivare al pubblico di oggi non è semplice ed è quindi indispensabile creare nuove collaborazioni, ideare progetti in grado di stupire, toccare nuovi repertori e soprattutto fare rete sul territorio. Gli appuntamenti 2023 raccontano proprio questi intenti e favoriscono la sinergia tra gli associati, la spinta creativa e arrivano alla gente accontentando i vari gusti. Sono stati molti i giovani che si sono affacciati alle nostre realtà, sia corali che strumentali e quindi abbiamo potuto sostenere laboratori nello specifico rivolti alle nuove generazioni, così come abbiamo sostenuto progetti “in quota” per raccontare attraverso il canto le nostre montagne. Fra le tante novità 2023 sottolineiamo la collaborazione dell’Accademia Corale di Lecco con il Liceo Musicale “G. B. Grassi” di Lecco, “La voce del silenzio – le donne nel canto popolare” del Coro Alpino Lecchese, “Sfumature Italiane” del Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco, “Vajont per non dimenticare” a cura del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco, “Cuori in quota” del Coro Femminile Vandelia, “Festival internazionale del folclore” curato nella parte italiana dal Gruppo Renzo e Lucia con Firlinfeu Lecco, “Musik-ieri” del Coro Leucum dell’Auser Lecco, ed altre iniziative che, come queste, sono nate o cresciute in collaborazione con la Consulta. Dati concreti di grande capacità progettuale ed originalità espressiva – conclude il presidente -, che ci porta ad essere sempre più propositivi, presenti sul territorio e lungimiranti, per far si che la nostra associazione possa proporre eventi sempre nuovi e ricchi di stimoli per una crescita qualitativa delle proposte musicali lecchesi”.

Il programma autunnale