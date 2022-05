Gli appuntamenti di giugno con i concerti della Consulta Musicale

Il presidente Casadio: “Stiamo facendo un grande lavoro per festeggiare il 45esimo di fondazione”

LECCO – “Non è solo soddisfazione quella che proviamo come direttivo. È vero e proprio orgoglio” queste le parole del presidente Michele Casadio, alla guida dal 2020 della Consulta Musicale della Città di Lecco rimarcando l’importanza della rassegna “Lecco in Musica 1977|2022” cominciata il 9 aprile e che sta continuando ininterrottamente.

Una serie di appuntamenti che incontrerà tutti i generi musicali appartenenti ai repertori della consulta.

“I Soci della Consulta Musicale hanno dimostrato dall’inizio dell’anno un’ampia disponibilità e grandi idee, che hanno portato all’attenzione aspetti davvero interessanti sul potenziale musicale della nostra Città, oltre alle tradizionali ed immancabili esibizioni nei rioni e sul lungo lago – aggiunge Casadio -l Abbiamo accolto iniziative diverse, nuove, coraggiose e ricche di valori e aspetti culturali. Cori, bande e gruppi folcloristici stanno lavorando a braccetto, forti di una rinascita musicale che li sta spingendo a lavorare insieme, inseguendo nuove strade, bandi per un maggiore respiro economico, progetti di rete condivisi con altre associazioni del territorio. Stiamo lavorando davvero bene e speriamo, in questo quarantacinquesimo di fondazione, di dimostrare ancora, semmai ce ne fosse bisogno, il grande valore musicale lecchese”.

“Questa crescita – spiega il presidente – è anche data da una necessaria riforma operativa alla quale siamo chiamati come associazioni, per essere soggetti attivi del terzo settore e associazioni di promozione sociale riconosciute. È fondamentale che questa strada rappresenti per tutti un nuovo modo di operare, di interloquire con enti e fondazioni, di valorizzare anche dal punto di vista amministrativo la nostra presenza sul territorio. La Consulta Musicale è un’associazione di promozione, divulgazione e conservazione dell’arte musicale, ed in questo ci ritroviamo nel lavoro di ogni giorno. I canali dedicati alla gestione delle risorse occorre siano altri e sempre più presenti, per far fronte alle molte necessità dei gruppi. Non sono sufficienti la nostra volontà o la qualità espressiva, occorrono sostegni. Molti concerti che proporranno i nostri gruppi infatti sono stati possibili grazie al Fondo Sostegno Arti dal Vivo, proposto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Acel, che ringraziamo”.

Giugno vedrà la Consulta Musicale e molti dei suoi associati alla ribalta, ecco gli appuntamenti del mese, che non solo guardano alla Città, ma vedono la Consulta come supporto e cassa di risonanza per rassegne in cui i gruppi saranno protagonisti:

MESE DI GIUGNO:

ALPINI. UMANITA’ E CORALITA’ SENZA CONFINI

11 giugno ore 21

Santuario S. Maria del Lavello di Calolziocorte

Coro Alpino Lecchese in compagnia del Coro A.N.A. Val San Martino

all’interno del Fondo Sostegno arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese

CANTAR PER VALLI

12 giugno ore 15.30

Rifugio Milani ai Piani d’Erna

Coro Alpino Lecchese

all’interno del Fondo Sostegno arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese

ASSALTO AL MAGNODENO

12 giugno

Manifestazione allietata dal Gruppo Folcloristico Renzo e Lucia con Firlinfeu di Lecco e dal Coro Auser Leucum

13° RADUNO PINO NEGRI

12 giugno ore 11

Piani d’Erna

Manifestazione allietata dal Coro San Giorgio di Acquate

E COME D’INCANTO

19 giugno ore 17

Villa Bertarelli – Comunità Montana Galbiate

Accademia Corale di Lecco e Coro San Giorgio di Acquate in concerto

all’interno del Fondo Sostegno arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e della Festa della Musica di Feniarco

CONCERTO A VILLA GEROSA

25 giugno ore 17

Casa Museo Villa Gerosa dei Piani Resinelli

Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco in concerto

C(U)ORI IN QUOTA – II Ed.

26 giugno ore 10.30

Rassegna corale ai Piani di Bobbio – Barzio

Coro Femminile Vandelia in compagnia col Coro Nives di Premana

SINFONIE D’ESTATE

26 giugno ore 18

Piazza Garibaldi – Lecco centro

Corpo Musicale Alessandro Manzoni in concerto

all’interno del Fondo Sostegno arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese

Tutti i concerti della Rassegna sono costantemente aggiornati nel sito www.consultamusicalelecco.it con una particolare attenzione al 18 settembre, data in cui i gruppi associati alla Consulta Musicale festeggeranno il quarantacinquesimo di fondazione dell’associazione con un pomeriggio interamente dedicato alle loro esibizioni ed allo scambio reciproco al Parco di Villa Gomes di Maggianico.