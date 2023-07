Lecco Jazz Festival: attesi grandi protagonisti della musica mondiale

A prendersi la scena saranno Danilo Pérez Trio e Peter Erskine Quartet

“Progetto culturale importante per la città, con concerti di grande richiamo”

LECCO – Cresce l’attesa per l’appuntamento conclusivo del Lecco Jazz Festival. Grandi ospiti previsti per l’atto finale, pronto ad andare in scena nell’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale.

Ci saranno infatti le straordinarie esibizioni del Danilo Pérez Trio (Danilo Pérez al piano, John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria) e del Peter Erskine Quartet (Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabasso e George Garzone al sax).

Il concerto comincerà domenica 23 giugno alle ore 21.30. “Un progetto culturale importante per la città, capace di attrarre visitatori anche da fuori città, per seguire concerti di grande richiamo – commenta l’assessore alla Cultura Simona Piazza -. Un’edizione rinnovata la 2023, sia dal punto di vista della sua immagine, grazie al nuovo logo, sia nella sua programmazione, anche grazie alla grande serata finale che celebra il jazz con ospiti di fama internazionale, per un evento imperdibile”.

I biglietti sono acquistabili qui e, per gli eventuali posti rimanenti, in loco la sera stessa dell’evento. Il costo del biglietto è di 25 euro, 20 euro per gli under 30. Maggiori informazioni sul Lecco Jazz Festival a questo collegamento o contattando il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco (info@leccojazzfestival.it – 0341 481142).

I protagonisti della serata

Danilo Pérez

Artista per la pace dell’Unesco, ambasciatore culturale nella Repubblica di Panama, fondatore e direttore artistico del Panama Jazz Festival e del Global Jazz Institute del Berklee College of Music di Boston.

John Patitucci

Vincitore di due Grammy Awards e candidato a oltre quindici nomination, ha legato il suo nome a grandi artisti del panorama della musica jazz: solo per citarne alcuni Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, Stan Getz, Herbie Hancock e Freddie Hubbard.

Adam Cruz

Newyorkese di nascita, è stato una forza creativa vitale sulla scena jazz internazionale negli ultimi due decenni. Nel corso della sua illustre carriera ha suonato e registrato con artisti diversi come Tom Harrell, McCoy Tyner, Chick Corea, Pharaoh Sanders, Eddie Palmieri, Joanne Braackeen, Chris Potter, Edward Simon, Steve Wilson, Charlie Hunter e Lee Konitz.

Peter Erskine

Icona del jazz mondiale, ha scritto pagine di storia musicale; un mito diventato leggenda con i Weather Report: insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul, viene consacrato tra i più iconici batteristi della scena jazz.

Alan Pasqua

Celebre pianista americano già candidato ai Grammy, è professore di studi jazz alla USC Thornton School of Music. Ha suonato e registrato con alcuni tra i più noti musicisti del mondo fusion e jazz, come Jack DeJohnette, Paul Motian, Dave Holland, Stanley Clarke, Gary Burtone e molti altri.

Darek Oleszkiewicz

Polacco, è uno dei bassisti più ricercati della costa occidentale. “Oles” si è esibito e ha inciso con i più grandi maestri del jazz: tra gli altri, Brad Mehldau, Billy Higgins, Pat Metheny, Joe Lovano e Eddie Henderson.

George Garzone

Nato e cresciuto a Boston, ma di origini calabresi, è uno dei sassofonisti più influenti e stimati al mondo. In decenni di insegnamento e professionismo, Garzone ha inoltre elaborato un innovativo sistema di accostamento all’improvvisazione jazz, denominato “approccio triadico cromatico”.