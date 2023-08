Lecco Jazz Festival, suggestiva performance di Kit Downes alla Bonacina

Il prossimo fine settimana gli ultimi due concerti in piazza

Terminato il 23 luglio col grande concerto doppio del Jazz Danilo Pérez Trio e del Peter Erskine Quartet, tre appuntamenti “Fuori festival”

LECCO – Nel corso della serata di mercoledì, Kit Downes, straordinario pianista e organista britannico, già vincitore di un BBC Jazz Award e nominato al Mercury Music Award, docente alla Royal Academy of Music di Londra, nonché alfiere e testimonial dell’iconica ECM Records di Manfred Eicher, dopo una carriera in giro per il mondo al fianco di musicisti di fama internazionale, ha regalato una serata magica, fatta di musica e luci soffuse all’interno della chiesa Sant’Egidio a Bonacina.

In programma venerdì 11 e sabato 12 i concerti conclusivi di questo spin-off promossi in collaborazione con la rassegna intinerante Suoni mobili 2023. Venerdì a partire dalle 21.30 in piazza Garibaldi si esibirà la compagnia francese degli Impérial Quartet, per un viaggio epico nella profondità e nel misticismo biblico della musica del profondo sud degli USA con Damien Sabatier al sax contralto e sopranino, Gérald Chevillon al sax tenore, Joachim Florent al basso e Antonin Leymarie alla batteria. In caso di maltempo il concerto si terrà alla Casa dell’Economia di via Tonale.

Sabato, infine, alla stessa ora e nella stessa location, saliranno sul palco per il concerto conclusivo del “Fuori festival” Yumi Ito & Syzmon Mika, un duo consolidato di voce e chitarra che torna a Lecco per portare il suo universo di armonici delicati, accordi inquietanti, melodie intricate e improvvisazioni esplorative andando oltre i cliché e combinando il jazz a una buona dose di lirismo, da non perdere. In caso di maltempo il concerto si terrà all’auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Il Lecco Jazz Festival continua con le proposte del Fuori Festival, che si aggiungono alla ricca programmazione e al successo di pubblico che la rassegna ha quest’anno ottenuto, con spettatori non solo stranieri, ospiti nella nostra città, ma anche provenienti da fuori provincia, dal Milanese e da diversi capoluoghi lombardi. Continuiamo dunque con appuntamenti importanti che animano anche il mese di agosto di chi è rimasto in città e dei visitatori di Lecco”.