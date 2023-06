Lecco. Teatro della Società: il cantiere apre al pubblico con visite guidate

Tour inedito per scoprire i dettagli della struttura ottocentesca, concluso il primo lotto

Possibile prenotarsi fino a esaurimento posti: le visite si terranno sabato 24 e domenica 25 giugno, dalle 16 alle 19

LECCO – Terminati i lavori del primo lotto, il cantiere del Teatro della Società di Lecco apre al pubblico: il Comune ha deciso di proporre un tour inedito della struttura, in grado di svelarne origini e dettagli solitamente inaccessibili, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il visitatore potrà conoscere da vicino tutti gli interventi effettuati, dal consolidamento delle strutture portanti e del soffittone, con la bonifica da amianto e il recupero dell’acrilico di Orlando Sora, ai nuovi impianti tecnologici e alle decorazioni ottocentesche rinvenute nel ridotto e nel foyer. Inoltre, sarà aggiornato sugli interventi previsti dal secondo lotto, che include tra gli altri il restauro del sipario storico, delle decorazioni e dei palchetti, oltre al ripristino del caffè con dehors in stile ottocentesco. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di arte e architettura, per conoscere una delle istituzioni culturali più importanti della città, prima dell’avvio della seconda tranche dei lavori. Obiettivo dell’Amministrazione è la conclusione del cantiere entro dicembre 2024.

La visita durerà 45 minuti con gruppi da 25 persone ogni mezz’ora. Possibilità di prenotarsi fino a esaurimento posti: per la visita guidata è necessario riservarsi in uno degli slot disponibili qui. Maggiori informazioni al sito teatrosocietalecco.it.