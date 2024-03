Leggermente. Si alza il sipario sulla 15^ edizione, ecco i primi incontri

Gli appuntamenti del week-end e di lunedì 18 marzo

Federica Manzon, Giandomenico Belliotti, Roberto Mordacci e don Walter Magnoni

LECCO – Si alza ufficialmente sabato 16 marzo il sipario sull’edizione 2024 di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

Due gli appuntamenti aperti al pubblico in calendario il 16 marzo. Alle ore 18 presso la Libreria Libraccio di via Cavour Federica Manzon presenterà “Alma”. Dura tre giorni il ritorno a Trieste di Alma, che dalla città è fuggita per rifarsi una vita lontano, e ora è tornata per raccogliere l’imprevista eredità di suo padre, un uomo senza radici che odiava il culto del passato e i suoi lasciti, una persona piena di fascino ma sfuggente. A Trieste Alma ritrova una mappa dimenticata della sua vita e incontra un uomo, Vili, che mai avrebbe voluto rivedere. Un romanzo dove l’identità, la memoria e la Storia – personale, familiare, dei Paesi – si cercano e si sfuggono continuamente, facendo di Trieste un punto di vista da cui guardare i difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa.

Alle ore 21, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco spazio a “Silvio Novembre: il coraggio oltre il dovere” (Gangemi Editore), il libro scritto da Giandomenico Belliotti e dedicato al Maresciallo della Guardia di Finanza, Silvio Novembre, investigatore tenace che, negli anni Settanta, riuscì a inseguire i traffici della mala-finanza nazionale e internazionale, divenendo il precursore del metodo d’indagine “Follow the money”. Nel libro Belliotti – che sarà ospite a Lecco insieme alle figlie del Maresciallo, Caterina e Isabella – ricostruisce la storia di Novembre (destinatario nel 2014 dell’Ambrogino d’Oro, benemerenza civica del Comune di Milano) che, in buona parte, è quella del Paese. La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Libera Lecco e il Centro di Promozione della Legalità di Lecco.

Lunedì 18 marzo, oltre agli appuntamenti mattutini con le scuole, sono previsti due incontri. Alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco interverrà Roberto Mordacci – che insegna Filosofia morale e Filosofia della storia presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e dirige l’International Research Centre for European Culture and Politics (IRCECP) – a partire dai temi affrontati nel suo libro “Ritorno a Utopia” (Laterza). Il mondo contemporaneo ha assoluto bisogno di pensare il futuro come una possibilità buona. E nell’ottica di un’opportunità per il cambiamento questo libro rilegge le utopie moderne da Thomas More a Francesco Bacone, da Henri de Saint-Simon a Zygmunt Bauman.

Alle ore 21, sempre presso la sede di Confcommercio Lecco, per sviscerare il tema scelto per questa quindicesima edizione di Leggermente “Leggere il presente, re-immaginare il futuro: non smettere la passione di andare oltre”, prenderà la parola don Walter Magnoni, parroco della Comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes (Acquate, Bonacina, Olate) a Lecco e docente di Etica Sociale all’Università Cattolica di Milano, per un serata intitolata “L’altro futuro: quale destino ultimo per l’uomo e l’universo?”.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO