Alla scoperta dei tesori del rione di Maggianico

Santini (FAI Lecco): “Due giorni di risveglio culturale”

LECCO – Si terranno nel quartiere di Maggianico le Giornate FAI di Primavera 2021. L’appuntamento è per il 15 e il 16 di maggio. “Siamo lieti di annunciare l’iniziativa che lo scorso anno non si è potuta tenere a causa dell’emergenza sanitaria – ha commentato Gaetana Santini, capo-delegazione Fai di Lecco durante la presentazione della due giorni – le Giornate di Primavera sono forse l’evento più importante per il FAI e quest’anno assumono un alto valore simbolico, segnando un risveglio culturale atteso da molti”.

La scelta di Maggianico, come spiegato, rientra nell’ambito del progetto ‘Letteratura in scena’ frutto della collaborazione con ResMusica, l’Aicc, l’Associazione Giuseppe Bovara e la Provincia di Lecco, già avviato con la mostra dedicata ad Antonio Ghislanzoni allestita nel 2019 a Villa Monastero e dedicata alla memoria della ricorrenza dei 150 anni della prima rappresentazione dell’opera ‘I Promessi Sposi’ composta dal maestro palermitano Errico Petrella, andata in scena presso il Teatro della Società di Lecco.

“Maggianico – ha ricordato Santini – è stato un borgo particolarmente attivo dal punto di vista culturale, tanti i personaggi di spicco e gli artisti che qui soggiornarono. Villa Gomes è uno dei luoghi più evocativi della Scapigliatura milanese, insieme alla Casa Ghislanzoni, ma tanti altri luoghi meritano di essere visitati e scoperti. Speriamo di vedere tante persone, nel rispetto e nel limite delle normative anti contagio che ovviamente saranno osservate con rigore”.

Visite solo su prenotazione, ecco come fare

Le visite ai beni saranno consentite solo previa prenotazione obbligatoria tramite il portale www.giornatefai.it Nei beni che verranno aperti sono previsti gruppi a numero chiuso che partiranno a orari prestabiliti (obbligatorio presentarsi almeno dieci minuti prima, una volta cominciata la visita non sarà possibile aggregarsi). Le visite ai singoli beni comporteranno in fase di prenotazione un’offerta minima di 3 euro destinata esclusivamente alla manutenzione e alla cura dei beni che il FAI ha già riaperto al pubblico con grandi sforzi organizzativi.

Cosa visitare

Di seguito l’elenco dei luoghi che si potranno visitare durante le Giornate di Primavera.