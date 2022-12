Musica. Nuovo singolo per Alessandro Villa

Una canzone per sensibilizzare su tematiche come disabilità e bullismo

“A volte non ci si rende conto di quanto, con un piccolo gesto, si può migliorare o distruggere la vita di una persona”

LECCO – È uscito oggi su Youtube il nuovo singolo di Alessandro Villa, presentato in anteprima esclusiva su Rete55 nel programma “Il palco è tuo”, condotto dal cantante Gatto Panceri.

La canzone si intitola “All’imbrunire (At the dusk of my days)” e fa parte di un processo di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e del bullismo su soggetti fragili che, per un motivo o per l’altro, si trovano a vivere ai margini sociali. Scritto e cantato dallo stesso Villa, il brano è stata prodotta da “La stanza nascosta Records” ed è disponibile su tutte le piattaforme.

“In questa canzone sono contenuti momenti che hanno caratterizzato il mio percorso di vita. Tra le pagine del tempo ci sono quelle della mia storia, la storia vera e personale di un’amicizia importante finita male, nella quale si possono identificare tutti coloro che, incompresi ed emarginati, si sono ritrovati a vivere, per un motivo o per l’altro, l’imbrunire dei propri giorni” dichiara Villa.

“A volte non ci si rende conto di quanto, con un piccolo gesto, si può migliorare o distruggere la vita di una persona – conclude Villa, portatore di deficit fisio-visivi dalla nascita – con questo brano voglio lanciare un messaggio di speranza perché credo che non sia mai troppo tardi per rimediare a quegli stupidi fraintendimenti che spesso ci porta ad allontanare, o ad essere allontanati, quelle persone che hanno avuto un impatto importante nella nostra esistenza”.