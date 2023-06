Annullato l’appuntamento di venerdì 30 giugno

Rimangono confermate le date di sabato 1 e domenica 2 luglio

LECCO – A causa del previsto maltempo, l’appuntamento di venerdì 30 giugno con O.P.E.R.A. in Erna di Sound of Lecco viene annullato. Invece, rimangono confermate le date di sabato 1 e domenica 2 luglio. Per coloro che hanno già acquistato il biglietto per l’evento di venerdì, verrà effettuato automaticamente il rimborso dal portale.