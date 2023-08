Torna la festa Rionale di Maggianico: tanti appuntamenti e anniversari da festeggiare

Sabato 2 settembre l’apertura della festa con l’arrivo della fiaccolata

Il 3 settembre invece è in programma la vertical del Magnodeno

LECCO – L’edizione 2023 della Festa Rionale di Maggianico è piena zeppa di eventi e anniversari importanti per il rione e per tutta la sua comunità. Al via il prossimo sabato 2 settembre la kermesse si conferma una tradizione.

Tra gli anniversari che verranno celebrati durante la festa, quello della costituzione – ben 70 anni fa – del gruppo alpini Monte Magnodeno, “una realtà importante per il nostro rione – commentano gli organizzatori – che ha saputo in tutti questi anni prendersi cura delle nostre montagne e in particolare della vetta del Magnodeno con la sua baita crocevia di camminatori esperti e semplici amanti della montagna”.

Anniversario d’oro invece è quello del complesso “Messaggio ‘73” che festeggia quest’anno i 50 anni della sua costituzione. La band nata nell’ambito dell’oratorio di Maggianico ebbe un grande successo tra la metà degli anni ’70 e i primi anni ’80 con il recital “E la luce fu” con oltre 150 repliche dello spettacolo proposto in diverse località sparse per il nord Italia. Tutto questo grazie all’intuizione e alla regia di don Giacomo Tagliabue e del maestro Peppino Mazzoleni.

E’ alla 48esima edizione la fiaccolata di Maggianico, che partirà quest’anno dalla terra natale di Papa Giovanni Paolo I per arrivare a Lecco sabato 2 settembre. Infine, con l’edizione targata 2023, il Sanremino compie ben 35 anni di vita: “Una delle manifestazioni canore più longeve dell’intero territorio lecchese – continuano gli organizzatori -. Insomma sono tanti i pretesti per ritrovarsi anche quest’anno al nostro tradizionale appuntamento di settembre. Il programma come sempre è ricco e pensato un po’ per tutte le età”.

DI SEGUITO LA LOCANDINA CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI