Un universo di particelle: dal CERN di Ginevra a Lecco

Incontro con la fisica Antonella Del Rosso grazie all’Associazione Culturale Radice di Lecco

La fisica delle particelle va in scena a Lecco venerdì 28 aprile alle ore 20.30

LECCO – Antonella Del Rosso, fisica e Communication Officer del CERN di Ginevra, aiuterà a comprendere la complessità della ricerca scientifica e la storia del CERN. Tale istituzione (scientifica), infatti, non è fatta soltanto di macchine straordinarie ma, soprattutto, di migliaia di uomini e donne che ogni giorno percorrono i suoi corridoi e analizzano terabyte di dati. È solo grazie al loro lavoro e alla loro dedizione che il CERN ha raggiunto i risultati straordinari che sono ormai patrimonio dell’umanità.

“La materia è composta da atomi, che sono costituiti da particelle più piccole, alcune delle quali, a loro volta, sono costituite da altre particelle ancora più piccole. La migliore teoria del mondo microscopico di cui oggi disponiamo si chiama “Modello Standard”: una teoria che ha ottenuto un importante riscontro sperimentale nel 2012, con l’osservazione del “Bosone di Higgs” presso il CERN di Ginevra. Al CERN si trova una delle macchine più complesse mai costruite nella storia dell’umanità: l’acceleratore LHC è un anello di 27 km di lunghezza a circa cento metri di profondità, dove i protoni vengono fatti scontrare gli uni contro gli altri, ad altissima velocità. Da questi studi nasce nuova conoscenza e nuove tecnologie, capaci di migliorare le nostre vite. Al CERN, per fare due esempi eloquenti, è nato il WEB e sono nate importanti tecniche mediche come la PET”.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Culturale Radice di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti, al fine di favorire e la relazione col territorio e le sue istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LongLife Learning). La sede dell’evento è l’Aula Magna del Liceo Grassi di Lecco, in Largo Montenero, 3. L’ingresso è libero per tutti gli studenti delle scuole superiori. Per gli adulti, è possibile l’ingresso singolo o l’iscrizione all’Associazione, anche in serata. Per maggiori informazioni, inviare una mail ai contatti: associazioneradice@gmail.com; https://associazioneradice.weebly.com/prossimo-appuntamento.html