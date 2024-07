“Ma che film la vita!”: grande schermo ancora protagonista a Lecco

Stasera la seconda parte della rassegna si apre con “The Holdovers”

La proiezione alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi. A organizzare l’iniziative Confcommercio Lecco, Cinema Nuovo Aquilone e il Comune

LECCO – Conclusa con grande successo la quinta edizione del Lecco Film Fest, il cinema torna subito protagonista a Lecco grazie al cineforum “Ma che film la vita!” organizzato da Confcommercio Lecco, Cinema Nuovo Aquilone e Comune di Lecco. La seconda parte della rassegna, intitolata “Panorama Oscar” inizierà oggi, martedì 9 luglio, alle ore 21.30 in piazza Garibaldi con il film “The Holdovers” diretto da Alexander Payne e interpretato tra gli altri da Paul Giamatti (migliore attore ai Golden Globe) e Da’Vine Joj Randolph (migliore attrice non protagonista sia agli Oscar che ai Golden Globe).

Paul Hunham è professore di storia in un college del New England: rigido ed esigente, detesta gli studenti mediocri. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare. Tra loro spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico. Paul e Angus sono costretti a socializzare sotto lo sguardo paziente di Mary Lamb, cuoca della scuola con un pesante fardello personale.

L’appuntamento di oggi è fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) in piazza Garibaldi a Lecco. Biglietto d’ingresso: 5 euro. E’ possibile acquistarlo direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). Il film sarà come sempre introdotto e commentato dal critico Gianluca Pisacane e da don Davide Milani. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Dopo la pellicola di martedì 9 ci saranno altri due film all’interno della rassegna: il 16 luglio, “La zona di interesse” regia Jonathan Glazer con Christian Friedel e Sandra Huller; il 23 luglio “Povere creature” diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Il cineforum “Ma che film la vita!”, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.