Mandello, a Villa Lario un concerto dedicato ad Antonio Vivaldi

L’appuntamento all’interno del Festival di Bellagio e del Lago di Como

Il violinista Luca Torciani sarà l’interprete del maestro veneziano

MANDELLO – Nuovo approdo per il Festival di Bellagio e del Lago di Como che mercoledì 17 luglio alle 20.45 tornerà nell’esclusiva Villa Lario di Mandello, dimora storica, elegante e ricca di fascino incastonata in un suggestivo parco privato e affacciata direttamente sulle acque del lago, per un evento che all’emozione della musica unisce la bellezza di uno splendido contesto paesaggistico, divenuto ormai appuntamento consueto e atteso per il pubblico del festival.

Il concerto presenta un programma monografico dedicato ad Antonio Vivaldi con

i celebri concerti “Le quattro stagioni” e il Concerto in do maggiore “Il piacere” op.8 n. 6 RV

180, tutti tratti dalla raccolta “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione”, a trecento anni

dall’avvio alle stampe dell’opera, tra il 1724 e il 1725. Capitolo fondamentale del

repertorio classico che ha reso celebre Vivaldi in tutto il mondo, “Il cimento dell’armonia e

dell’invenzione” consiste in una raccolta di dodici concerti per violino, archi e basso

continuo. Considerata la sua opera strumentale più famosa, si apre con i celebri 4 concerti

delle Stagioni, riflesso di una libertà espressiva raggiunta attraverso un descrittivismo

colorito, la ricostruzione di atmosfere naturalistiche ed effetti imitativi. Probabilmente fu

lo stesso autore a comporre anche i quattro sonetti poetici che accompagnano l’opera e

traducono in parola i suoni della natura espressi in musica. Ma Antonio Vivaldi, detto il

Prete Rosso, non limitò la sua riflessione musicale all’osservazione della natura e della

vita popolare, realizzò anche diversi concerti dedicati alla speculazione di emozioni e

stati d’animo; tra questi “Il piacere” (RV 180), opera originale e coinvolgente che dà titolo

al concerto e prosegue nel solco di opere vivaldiane dedicate agli “affetti musicali”, come

«L’inquietudine» RV 234, «Il sospetto» RV 199 e «Il riposo» RV 270.

“Seppure oggi il compositore veneziano rappresenti un artista di grande richiamo a livello

internazionale, con concerti sold-out nelle maggiori capitali europee, la sua opera fu quasi

dimenticata per oltre duecento anni e solo agli inizi del secolo scorso un gruppo di

musicisti e intellettuali (tra i quali Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero) avviò un

progetto di promozione e riscoperta che diede vita alla cosiddetta “Vivaldi Renaissance”.

Il concerto vede i musicisti impegnati a guidare il pubblico nella profonda ricerca

musicale vivaldiana, avvolgendo l’ascoltatore con raffinata maestria esecutiva

nell’intreccio di un mondo di note, storie e suggestioni” spiegano gli organizzatori.

Solista sarà il violinista Luca Torciani, accompagnato dall’Orchestra di Bellagio e del Lago

di Como. Luca Torciani ha studiato con il padre Guido presso l’Istituto musicale “F.

Vittadini” di Pavia e si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio “G. Verdi” di

Milano nel 1985. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in diversi concorsi e rassegne

nazionali. Ha collaborato, anche come prima parte e violino di spalla, con diverse

orchestre e gruppi strumentali, tra cui: I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra

dell’opera di Genova, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, Orchestra

dell’Angelicum di Milano, Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, Gli Scaligeri, I Solisti di

Pavia, Milano Classica (con cui si è esibito più volte come solista). Ha effettuato

registrazioni discografiche per Stradivarius, Dynamic, Decca e Brilliant Classics. È titolare

della Cattedra di violino presso il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia.

Tutte le informazioni sul sito: www.bellagiofestival.com