Mandello. Al via la rassegna cinematografica autunnale

Inizierà giovedì 26 la nuova programmazione del Cinema di Mandello del Lario

In vendita i biglietti singoli e gli abbonamenti per i 12 film in programma

MANDELLO – Tanta attesa per la rassegna cinematografica autunnale di Mandello del Lario che inizierà giovedì 26 settembre. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Cinema Teatro Comunale F. De André, in piazza Leonardo da Vinci ed inizieranno alle ore 21.

L’evento stagionale è organizzato dalla Pro Loco di Mandello che vuole, come di consueto, coinvolgere i propri concittadini e non solo nella visione di pellicole nuove ed iconiche. Il biglietto per il singolo spettacolo costa 6.50 euro mentre, l’abbonamento per 12 ingressi 45 euro e per i soci dell’associazione 40. Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria del cinema e presso la Pro Loco il martedì dalle 21 alle 22.

Ecco, di seguito, l’elenco dei titoli che verranno proposti per la rassegna cinematografica autunnale di Mandello:

26/09/24, The Fall Guy;

03/10/24, Era mio figlio;

10/10/24, Touch;

17/10/24, Fly me To the Moon – Le due facce della luna;

24/10/24, Finché notte non ci separi;

31/10/24, Blink Twice;

07/11/24, L’invenzione di noi due;

14/11/24, Madame Luna;

21/11/24, Campo di Battaglia;

28/11/24, Twisters;

05/12/24, Joker – Folie À Deux;

12/12/24, Il gladiatore 2.

Potrebbero verificarsi leggere variazioni al programma sopra indicato che verranno immediatamente comunicate sul sito della Pro Loco e quello del cinema comunale di Mandello.