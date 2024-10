A Bellano ritorna la rassegna “DiMartedì”

Un ciclo di incontri che offre l’opportunità di esplorare ogni volta un tema specifico

Primo appuntamento martedì 8 ottobre alle 21, presso la Sala Civica in Via Marinai d’Italia

BELLANO – Riprende la rassegna “DiMartedì”, un ciclo di incontri culturali che si tiene ogni secondo martedì del mese, dall’autunno alla primavera. Ogni appuntamento offre l’opportunità di esplorare una specifica area tematica, approfondita da un relatore esperto. Questi incontri sono pensati per guidare il pubblico alla scoperta di diverse discipline, stimolando la curiosità e la riflessione su argomenti di rilevanza culturale e sociale.

Quest’anno, con il lancio del progetto BAC Bellano Arte e Cultura, si rafforza l’importanza attribuita al patrimonio intellettuale e artistico del “Paese degli Artisti”. Questa iniziativa prevede la creazione di spazi fisici e di eventi dedicati a valorizzare il sapere e l’arte, promuovendo un dialogo costante tra cultura e comunità. Queste iniziative invitano a scoprire Bellano, incoraggiando la condivisione delle proprie risorse creative.

La rassegna inizierà martedì 8 ottobre alle ore 21 presso la Sala Civica in Via Marinai d’Italia, dove si discuterà di alpinismo attraverso l’entusiasmante racconto di Flavio Spazzadeschi, intitolato “A 70 anni i 7.000! Motivazioni ed emozioni di un’impresa”. Spazzadeschi condividerà la sua straordinaria esperienza del 2023, quando, all’età di 70 anni, è tornato in Himalaya per raggiungere la quota di 7 mila metri.

Calendario incontri

8 ottobre alle ore 21 : Alpinismo con Flavio Spazzadeschi “A 70 anni i 7.000! Motivazioni ed emozioni di un’impresa”

12 ottobre alle ore 21 :Poesia con Prof. Roberto Santalucia e gli Amici del Teatro "Cos'è la poesia?"

10 dicembre alle ore 21 : Musica con Giorgio Galimberti "Taiko: il grande tamburo giapponese"

14 gennaio alle ore 21 : Arte locale con Dott.ssa Clara Perego "Tesori nascosti. Viaggio alla scoperta dell'arte dalla Muggiasca al lago"

11 febbraio alle ore 21 : Biologia con Dott. Martino Salvetti "L'albero universo di vita: i rapporti tra alberi e insetti"

11 marzo alle ore 21 : Salute con Dott.ssa Donatella Sgedoni "Medicina di genere: dierenze uomo /donna in salute e malattia"

8 aprile alle ore 21 : Storia locale con Wilma Milani e Massimo Lazzari "Nuova urbanistica. Odonomastica e toponomastica, curiosità e storie"

13 maggio alle ore 21: Filosofia con Prof.ssa Marialuisa Montagna "Platone, Fedro. Amore e scrittura, conoscenza e memoria"

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e saranno arricchiti da proiezioni e filmati.