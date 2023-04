Abbadia si prepara a una primavera di eventi culturali

Mesi di maggio e giugno ricchi di iniziative per Abbadia

Spettacoli teatrali, musicali e di magia destinati a grandi e piccini. Protagonista anche il Civico Museo Setificio Monti

ABBADIA – Sarà una primavera particolarmente vivace dal punto di vista culturale per Abbadia: il Comune sta organizzando una serie di iniziative destinate a grandi e piccini, anticipazione dei mesi di giugno e luglio altrettanto densi di eventi importanti, come il ventennale dei Gemellaggi, Rock in Riva e La Remada.

Si inizierà venerdì 12 maggio alle ore 21 con ‘Harry Potter e la stanza della musica’, esibizione musico-teatrale per adolescenti in sala civica Don Carlo Gnocchi a cura del quintetto Spirabilia: si tratta di un’originale produzione con voce recitante ispirata al mondo del celebre mago.

Il 28 maggio l’appuntamento sarà al teatro dell’oratorio Piergiorgio Frassati con ‘Sul filo del ricordo’, spettacolo storico-folcloristico a cura del gruppo La Campagnola di Olgiate Molgora. Una storia antica, ma sempre attuale, di donne che hanno segnato il nostro territorio attraverso il lavoro nelle filande a fine Ottocento. Inizio alle ore 15.30.

Il 7 giugno dalle 16.30 alle 17.30 il Lido La favola ospiterà lo spettacolo di magia e manipolazione palloncini a cura di Gonfiabilandia di Vercurago, per celebrare la fine dell’anno scolastico.

Infine il 10 giugno, alle 17.30 al Civico museo setificio Monti, l’associazione di musica e cultura Mikrokosmos proporrà un evento nell’ambito di ‘Note al museo’, con esibizione del duo composto dal soprano Samantha Sapienza e Nadia Testa al pianoforte e un programma dedicato a Maria Callas nel centenario della nascita. Nell’occasione si svolgerà la visita gratuita al sito museale.