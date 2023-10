Bellano. E sono 200 mila all’Orrido! Due portoghesi a far tagliare il traguardo

Sono Leandro e Barbara i 200 millesimi visitatori dell’Orrido

I giovani lusitani vincitori di un week-end a Bellano la prossima primavera. E per l’attrazione è l’ennesimo successo

BELLANO – Sono portoghesi, sono motociclisti e sono i visitatori numero 200 mila dell’Orrido di Bellano! Si chiamano Leandro e Barbara, i due giovani che mai avrebbero creduto, in un sabato di fine settembre, di ricevere il riconoscimento e contribuire ad accrescere il successo dell’attrazione.

Appena una settimana fa la speranza di Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, di raggiungere presto questa meta, prima del previsto rispetto al 2022, anche se era difficile stabilire con esattezza, anche per questioni meteorologiche, quando ciò sarebbe avvenuto. Se incerta era la data, tutt’altro che indubbio il conseguimento di un simile traguardo, che già fa sognare risultati ancora più grandi, ben lontani dall’essere utopici viste le premesse.

I lusitani, fortunati vincitori di un week-end a Bellano messo in palio proprio per coloro che avrebbero varcato la soglia dell’attrazione bellanese come 200 millesimi visitatori, hanno una casa in Svizzera e la prossima primavera saranno “costretti” a fare di nuovo tappa nel paese sul lago per godersi il loro premio. Uno sforzo, immaginiamo, tutt’altro che spiacevole.