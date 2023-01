Bellano pronta alla ‘Pesa Vegia’, finalmente senza restrizioni

Dopo due edizioni ‘ridotte’, Bellano è pronta a festeggiare in grande stile. Appuntamento giovedì 5 gennaio

Ambientazioni, rievocazione storica della ‘Pesa Vegia’, traino delle pese e altre iniziative rinnoveranno ancora una volta la tradizione

BELLANO – Ha sempre resistito a guerre, periodi di privazione, e negli ultimi due anni, anche alla pandemia, che l’ha costretta a ridimensionarsi senza riuscire però a farla capitolare del tutto. Superata un’altra difficile fase, ora la Pesa Vegia a Bellano ‘ritorna al suo splendore’ come recita Andrea Vitali in una poesia. Un verso che farà da slogan a quest’edizione, pronta ad andare in scena, come da tradizione, giovedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania.

Mai motto poté definirsi più calzante per celebrare la nuova alba della manifestazione, così radicata nel cuore dei bellanesi da resistere per oltre 400 anni, i quali non hanno mancato di seguirla nemmeno quando le restrizioni l’hanno reso impossibile: nel 2021 la Pesa Vegia si è infatti svolta senza pubblico ed è stata trasmessa in streaming per consentire a tutti di essere presenti anche a distanza, mentre nel da poco concluso 2022 l’iniziativa si è tenuta in formato ridotto, con solo tre location a tenerla in vita.

Quest’anno invece saranno otto le ambientazioni visitabili per il paese già dal pomeriggio, che andranno a toccare i punti più noti di Bellano, tra cui l’Orrido con l’Oasi dei Magi e il Municipio con la Corte del Podestà, quest’ultimo protagonista in serata anche della rievocazione vera e propria, anticipata dal traino delle pese, pronte a farsi udire con forza per vicoli e strade. Momento più atteso l’arrivo del governatore, scortato fino al Municipio da dame e cavalieri, e la lettura dell’Ordinanza che ha consentito alla ‘Pesa Vegia’ di essere ripristinata. Ad animare il discorso ritornerà il vociare della folla sotto il balcone, pronta a rispondere concitatamente al figurante che impersonerà Pedro Acevedo, Conte di Fuentes. Seguirà lo spettacolo pirotecnico, il corteo dei Re Magi coi cammelli e l’accensione del falò sul molo a mezzanotte.

E dopo il record di figuranti, ben 400, fatto segnare nel 2020 in pre-pandemia, non stupirebbe se quest’edizione della ‘Pesa Vegia’ riuscisse a strappare un nuovo primato, vista la continua ascesa che Bellano sta avendo a livello nazionale, e non solo, in vari contesti.

Informazioni utili