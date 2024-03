Con le Giornate Fai di primavera alla scoperta dei tesori di Mandello

Nel fine settimana del 23-24 marzo sarà possibile visitare luoghi inediti con i volontari Fai

Chiese, giardini, ville, Moto Guzzi e mulino Ripamonti: “Luoghi affascinanti per motivi diversi”

LECCO – Nel fine settimana del 23-24 marzo tornano le giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce, con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dalle più grandi ai piccoli borghi.

La delegazione di Lecco se durante le giornate di Autunno si è fermata in città, ora per la primavera si sposta a pochi chilometri da Lecco per arrivare a Mandello del Lario: “Apriremo alle visite le sue chiese, San Lorenzo ed il santuario della Madonna del Fiume, i sui parchi, con l’accompagnamento di un esperto scopriremo le specie botaniche presenti nei giardini di Villa Carcano e Villa Guzzi, verranno affrontati i problemi legati al cambiamento climatico e alla presenza di piante non autoctone mentre i più piccoli verranno intrattenuti con giochi alla scoperta del mondo vegetale”.

A partire da Villa Carcano che ospita la Fondazione Ercole Carcano e Villa Guzzi si potrà ripercorrere a ritroso la storia di un paese operoso che ha visto nascere personaggi di grande rilievo e ingegno, che hanno fatto di Mandello un centro di eccellenza a livello industriale e tecnologico. Da tutto il mondo vengono visitatori al Museo Moto Guzzi. Un luogo magico non solo per gli appassionati delle due ruote, ma anche per tutti coloro che amano la storia.

“Ritroviamo uno spaccato dell’ingegnosità, vitalità, curiosità e temerarietà di un popolo, quello italiano, che ha vissuto nel primo dopoguerra e poi negli anni del boom economico un periodo di grande crescita economica e culturale. Il racconto di coloro che hanno vissuto e lavorato in questa azienda rappresenta una preziosa testimonianza e un tour speciale del mondo della moto Guzzi. Quindi non solo moto da corsa, ma anche mezzi speciali utilizzati dall’esercito e dalla polizia, moto mitiche sogno di tutti i ragazzi e mezzi comuni utilizzati dai mandellesi per spostarsi in paese. Avremo modo anche di visitare due luoghi affascinanti per motivi diversi: il mulino Ripamonti che è stato oggetto di un attento restauro dal punto di vista filologico, e che per questo risulta esser di particolare interesse storico e la torre del Barbarossa che offre dall’alto, in quanto luogo di appostamento, una vista straordinaria. Molto interessante la narrazione del suo antico passato”.

Museo Moto Guzzi

Alla scoperta del patrimonio storico, tecnico e culturale del mito Guzzi attraverso un percorso espositivo che illustra la progettazione e la produzione di storici veicoli, ammirando ottanta esemplari entrati nella storia: la prima motocicletta del 1919, la otto cilindri del 1957, prototipi, moto di serie e sportive.

Chiesa arcipretale di San Lorenzo

Di antica fondazione, come testimonia il campanile di costruzione medievale, conserva affreschi legati alla vita del Santo, un antico organo e i confessionali settecenteschi in legno. L’antico battistero ospita la cappella di Santa Marta.

Santuario Beata Vergine del Fiume

La sua storia nasce nel 1613, legata al culto dell’antica effige miracolosa della Madonna con il Bambino alla quale vengono attribuite straordinarie guarigioni, in un periodo storico flagellato da carestie e pestilenze. Scrigno di ricchi stucchi e decorazioni barocche, ospita un antico organo scomparso per decenni e recentemente recuperato, grazie al minuzioso lavoro di ricerca e restauro di appassionati. Un maestro organista ne farà rivivere la “voce”.

Villa Carcano

La storica dimora liberty del 1920, riconoscibile per la sua torre belvedere, conserva intatte le decorazioni originali, ammirabili nel salone del piano terra; oggi è sede dell’omonima Fondazione. Un agronomo ci svelerà il giardino circostante, intrattenendo i piccoli visitatori con un gioco didattico.

Parco di Villa Guzzi

L’importante area verde conserva pregiate essenze arboree e incornicia la bella villa dei primi del 900.

Torre di Maggiana

Baluardo difensivo legato alle vicende di Federico Barbarossa nel 1158, svetta ancora perfettamente conservata, maestosa sentinella tra lago e monti.

Mulino Ripamonti

Un viaggio nel tempo, in un luogo intatto nelle caratteristiche originali, per rivivere le tradizioni dell’antico mestiere del mugnaio, grazie all’amore per la storia familiare dei proprietari.

Informazioni e orari

Le visite sono aperte a tutti, con un contributo libero a favore del Fai Fondo Ambiente Italiano, sabato e domenica dalle 10 alle 17 non si accettano prenotazioni.

“Avrete modo di ascoltare durante queste giornate dalle voce dei nostri volontari le finalità del Fai che sono la salvaguardia del nostro meraviglioso patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, ma non solo. Nostro grande obbiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica a partire dai più giovani, verso i problemi più attuali che riguardano le protezione dell’ambiente in cui viviamo attraverso la cura del territorio, la conservazione e la valorizzazione di tutto ciò che abbiamo ereditato. Il racconto attento ed il più possibile fedele del passato ci può aiutare a capire meglio il presente per agire in modo positivo per il futuro. Durante queste giornate attraverso l’iscrizione al Fai potrete sostenere e condividere con noi in prima persona questo meraviglioso progetto, oltre che beneficiare di alcune agevolazione per i tesserati Fai che i nostri volontari vi potranno illustrare”.