Perledo, a Vezio in programma la “Festa del Castello”

Per far vivere a grandi e piccini la magia delle fiabe

L’appuntamento è per domenica 7 luglio

PERLEDO – La manifestazione era in programma per domenica 23 giugno ma a causa del maltempo era stata rinviata. L’Associazione storico-culturale “La Corte del Drago” ripropone la programmazione della “Festa del Castello” per far vivere a grandi e piccini la magia delle fiabe e per trascorrere la giornata con i mitici eroi di Camelot: da Re Artù a Morgana, da Ginevra al Mago Merlino e con un ospite speciale. L’appuntamento è per domenica 7 luglio dalle ore 10.30 alle ore 17.

Per informazioni consultare il sito: www.castellodivezio.it

Tutte le attività sono gratuite e comprese nel biglietto di ingresso al Castello