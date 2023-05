Mandello. Festival della Letteratura, arriva a teatro Filippo Caccamo

MANDELLO – Dal web al palcoscenico: la carriera di Filippo Caccamo è partita proprio sui social (attualmente ha 900 mila followers contando YouTube, Instagram, Facebook e Tik Tok), che lo hanno lanciato e fatto conoscere anche grazie al tormentone ‘Mai una laurea’, ma ha trasferito i suoi contenuti anche a teatro, portandoli al Festival della Letteratura di Mandello con lo spettacolo ‘Tel chi Filippo!’, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45.

Un monologo, quello portato al Teatro De André, coinvolgente che racconta la vita degli insegnanti di oggi, tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, PTOF, burocrazia, lezioni su meet, la lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici. Aneddoti, tic, luoghi comuni, iperboli che si susseguono in un turbine di risate sono l’ossatura dello spettacolo, che attinge a piene mani dalla vera vita quotidiana di Caccamo, il quale dopo aver vestito i panni di studenti disperato, ricopre ora quelli di professore anche nella realtà, conseguendo prima di intraprendere questa carriera una laurea in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte.

Proprio da dietro la cattedra, adottando il punto di vista del ‘nemico’, è nata l’ispirazione per ‘Tel chi Filippo’ da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato. Lo show sta continuando a centrare sold out ovunque. I suoi colleghi e studenti sono la sua fonte d’ispirazione primaria e le loro situazioni quotidiane, rilette alla luce della verve comica dell’attore, diventano uno spettacolo irresistibile per tutti. I suoi primi fan sono proprio i docenti che lo seguono da tutta Italia, i quali, all’insegna di una certa autoironia, si rivedono negli sketch messi in scena. In realtà è facilissimo per tutti immedesimarsi e riconoscersi nei personaggi di Filippo, o perché si hanno figli in età scolare o perché il pensiero di ciascuno, in un attimo, torna indietro agli anni trascorsi sui banchi.

Così commenta Filippo: “Con ‘Mai una Laurea’, il mio obiettivo era di portare a teatro la generazione dei ventenni, quelli che mi hanno conosciuto grazie a Facebook e Instagram, per far loro sperimentare un modo diverso di vivere la comicità e la cultura, non per forza filtrate dallo schermo di uno smartphone. Da allora, anche per una questione anagrafica e professionale, mi sono reinventato artisticamente nei panni adulti dei docenti: la scuola italiana è una meravigliosa fonte d’ispirazione e spesso la realtà supera l’esagerazione comica. Con ‘Tel chi Filippo!’ voglio far ridere tutte le generazioni, quelle che tuttora soffrono sui libri o sui registri e anche chi li ha dimenticati da un po’ ma ha vivo il ricordo di quegli anni”.

Dopo lo spettacolo, Filippo presenterà il libro ‘Vai Tranquillo’, destinato a tutti gli studenti in crisi e rassegnati a cui Filippo dice “Ce la potete fare!”. La trama è la seguente: ad Andrea mancano quattro esami per laurearsi in Scienze Politiche, gli mancano già da

un po’ a dire il vero, ma è come bloccato. Si barcamena come può tra esami e

bocciature, innamoramenti sul treno, il sogno di scrivere un romanzo, la paura di non laurearsi mai.

Chi è Filippo Caccamo

Laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali all’Università Statale di Milano, è attore comico, autore, influencer, youtuber e content creator. Nonostante la giovane età, ha calcato palchi importanti come quello di Zelig, ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente e a Colorado TV. Al cinema, ha recitato in Rido perché ti amo di Paolo Ruffini e in Senza lasciare traccia di Gianclaudio Cappai. I suoi numeri social: Instagram – 251.000; Facebook – 281.485; TikTok – 234.500; Youtube – 95.300 iscritti. (www.filippocaccamo.it).