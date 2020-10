Marcello Fois ospite del Maggio Manzoniano Merate

Appuntamento domenica 18 ottobre all’auditorium comunale

L’incontro è organizzato in collaborazione con Leggermente Off di Confcommercio Lecco

MERATE – Entra nel vivo il programma del Maggio Manzoniano Merate 2020, che domenica 18 ottobre propone l’incontro con Marcello Fois, scrittore, commediografo, sceneggiatore e autore, fra gli altri, di “Renzo, Lucia e io” e “Pietro e Paolo”, il suo ultimo libro edito da Einaudi.

L’incontro, intitolato “Quattro chiacchiere manzoniane con Marcello Fois”, si svolgerà, a partire dalle 21, nell’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” ed è organizzato in collaborazione con Leggermente Off di Confcommercio Lecco.

Originario di Nuoro, Marcello Fois vive e lavora a Bologna da molti anni. Laureato in Italianistica, è un autore prolifico, non solo in ambito letterario, ma anche nel campo teatrale, radiofonico e della fiction televisiva. Esordisce nel 1992 con il romanzo “Picta”, vincitore del Premio Italo Calvino, e “Ferro recente”. A questi sono seguiti numerosi altri libri e altri premi. Come sceneggiatore ha lavorato alle serie televisive “Distretto di polizia” e “Crimini”, e ad alcuni film, tra cui ricordiamo “Ilaria Alpi” (regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, 2003), “Certi bambini” (regia di Andrea e Antonio Frazzi dal romanzo di Diego De Silva, 2003) e “L’ultima frontiera” (regia di Franco Bernini, 2006). Con Giulio Angioni e Giorgio Todde è fra i fondatori del festival letterario “L’isola delle storie di Gavoi”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti. Nel rispetto delle misure anti Covid è obbligatoria la prenotazione via e-mail: eventi.culturali@comune.merate.lc.it indicando evento, nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante.

A seguire ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “I Luoghi di Alessandro”, nella quale saranno anche esposte le prime tre foto classificate al contest realizzato in collaborazione con l’associazione “Foto Libera” di Merate, e la degustazione dei Biscotti di Don Lisander preparati dagli allievi della Fondazione Clerici di Merate.