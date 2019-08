Merate, al via il Festival Agnesi: dieci concerti e un corso di formazione orchestrale

La quinta edizione della kermesse musicale è in programma dal 26 agosto al 1° settembre

Epicentro del Festival Agnesi sarà Villa Confalonieri, dove si terrà anche il corso di formazione orchestrale con 46 iscritti

MERATE – Si alza il sipario sul festival Agnesi, la settimana di musica, arte e amicizia che dal 26 agosto al 1° settembre riempirà di note la città di Merate. Giunto alla quinta edizione e progettato dalla scuola di musica San Francesco, il Festival sarà ospitato nella cornice di Villa Confalonieri proponendo, a fianco del corso di formazione orchestrale, una ricca serie di concerti aperti alla cittadinanza. Ben 46 i giovani e meno giovani strumentisti che hanno deciso di prendere parte alla cinque giorni di prove, lezioni e musica d’insieme sotto la direzione del maestro Marcello Corti.

Quattro le classi di strumento attivate con Antonietta La Donna, tutor di violino, Marcella Schiavelli, di violoncello e di contrabbasso, Gloria Uggeri, legni e Stefano Bertoni, ottoni.

Il 26 agosto il concerto di inaugurazione

Il ricco calendario di concerti verrà aperto il 26 agosto alle 21 da concerto di inaugurazione dedicato a Maria Teresa Agnesi. Il mezzosoprano Elena de Simone, accompagnata da Antonietta La Donna, Cesare Zanetti, Christian Serazzi e Marcella Schiavelli, renderà onore alle note scritte dalla compositrice milanese in una serata dedicata al classicismo italiano e, inevitabilmente, tedesco. Doppio appuntamento il 27 agosto con un concerto a Merate e uno a Montevecchia. Villa Confalonieri ospiterà infatti alle 21 l’esibizione della violinista giapponese Yoko Morymio, chiamata a far rivivere, accompagnata dal pianista Davide Muccioli, la Ciaccona, ultimo movimento della partita n.2 in Re Minore per violino solo di Johan Sebastian Bach.

Tappa anche a Villa Agnesi a Montevecchia

A Montevecchia, invece, sarà Villa Agnesi a fare da palcoscenico al concerto del mezzosoprano Elena De Simone e del clavicembalista Enrico Bissolo su musiche di Maria Teresa Agnesi, Georg Friedrich Handel, Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento è organizzato dalla Scuola di Musica San Francesco di Merate con il patrocinio del Comune di Montevecchia.

L’ensemble de Saxophones sarà protagonista il 28 agosto di “Ciak… si suona!”. In scena a Villa Confalonieri ci saranno Mattia Primon al sax soprano, Giuseppina Levato, Silvano Primon, Chiara Micci al sax contralto, Mauro Donadini, Olivier Puget, Lorenza Giacardi al sax tenore e Mirco Garzonio alsax baritono. Il 29 agosto omaggio a Mozart, con la conferenza concerto di Danilo Faravelli (relatore) ed Erika Ripamonti (pianoforte), riservata a chi ha voglia di farsi sorprendere dal compositore classico per antonomasia.

Un appuntamento anche per i più piccoli

Il Festival Agnesi ha pensato anche ai più piccoli. Per loro è stato appositamente confezionato il concerto in programma il 30 agosto alle 17 a Villa Confalonieri con protagonista gli esecutori di metallo su Carta e 19’40’’.

Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Damiano Afrifa al pianoforte, Marcello Corti alla tromba e Pietro Bertoni al trombone proporranno un concerto monografico su George Hamilton Green, uno dei più grandi virtuosi dello xylofono nonché il compositore della colonna sonora del primo cartone animato di Topolino.

Le Passeggiate dell’Agnesi a Villa Sommi Picenardi

Alle 19 invece ci si sposterà a Olgiate Molgora e precisamente nella splendida villa Sommi Picenardi per prendere parte al concerto “Le passeggiate dell’Agnesi” con Antonietta La Donna al violino, Alberto Longhi al clarinetto e Michela La Fauci all’arpa impegnati in celebri arie d’opera e le più belle colonne sonore dei film. Alle 21 si torna a casa, ovvero a Villa Confalonieri, per assistere alla prova generale aperta dell’orchestra del Festival Agnesi. Un preludio all’esibizione in programma il 31 agosto alle 21 nell’auditorium Giusi Spezzaferri per il concerto conclusivo del Festival e della sua orchestra. Si replica il 1° settembre alle 18 nella chiesa di Maria Bambina, della frazione di Brianzola di Castello Brianza.

Grazie al contributo e al patrocinio della fondazione comunitaria del Lecchese e all’aiuto di diversi sponsor, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.