A Brivio a teatro in scena Ronzinante con “To be or not to Bibbia”

Appuntamento sabato sera con un nuovo spettacolo della rassegna Brivio a teatro

BRIVIO – Imperdibile appuntamento con la stagione teatrale Brivio a teatro sabato 16 marzo 2024 alle 21 quando il palcoscenico del teatro di Brivio sarà calcato dalla compagnia meratese Ronzinante (co-organizzatrice con la Pro Loco della rassegna) con una delle sue più divertenti parodie, intitolata “To be or not to Bibbia”, un’esilarante commedia in cui i tre attori in scena, Giorgio Mariani, Lorenzo Corengia e Emiliano Zatelli, coadiuvati da Antonio Takhim in sala regia, illustreranno il contenuto di uno dei libri più affascinanti della letteratura mondiale, ovvero la Bibbia.

Il risultato è uno spettacolo “semiserio” in cui il linguaggio teatrale celebra la

sacralità del testo religioso e al contempo la rende “divulgativa” riducendone la struttura a immagini chiare e comprensibili per tutti.

“In un’epoca in cui si sono decisamente persi i riferimenti che ci rendono Uomini, riferimenti culturali e morali, To be or not to Bibbia, intende richiamare l’attenzione su uno dei testi che sono alla base della cultura occidentale e lo fa attraverso il teatro, un’arte che da sempre accompagna l’uomo nei suoi riti e che crediamo sia il linguaggio migliore che l’uomo ha per raccontare la propria storia.”

Lo spettacolo, per la regia di Stefano Panzeri, ha ottenuto sempre un ottimo riscontro di pubblico in tutta Italia e ha all’attivo circa 50 repliche.

La rassegna briviese proseguirà sabato 6 aprile con “Amleto – Il resto non sarà mai silenzio”, sempre a cura di Ronzinante.

Il biglietto di ingresso costa 13 euro, ridotto 11 euro (Soci ProLoco, under 25, over 70)

Info e Prenotazioni:

in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10.00 alle 12.30, via email

prolocobrivio@gmail.com o al numero 377.334.34.13