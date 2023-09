A Casatenovo un nuovo musical targato GinSong: la serata in favore della Fabio Sassi

Appuntamento sabato 30 settembre all’auditorium di Casatenovo

In scena il gruppo teatrale GinSong con un nuovo musical intitolato “Che peccato! Vizi a rapporto”

CASATENOVO – In scena con un nuovo musical in una serata che avrà il sapore della solidarietà. E’ tutto pronto per la rappresentazione di “Che peccato! Vizi a rapporto”, il musical scritto dal gruppo teatrale GinSong sul palco dell’auditorium di Casatenovo (viale Parini) il 30 settembre alle 21.

L’incasso raccolto con lo spettacolo sarà destinato all’associazione Fabio Sassi che gestisce l’hospice Il Nespolo di Airuno. Non è la prima volta che il gruppo GinSong, diventato nel frattempo Aps, associazione di promozione sociale, scende in campo per una causa benefica: tra le tante iniziative promosse in aiuto alle associazioni del territorio, vanno segnalate anche le attività organizzate in aiuto alle zone terremotate del Centro Italia nel 2016. E anche questa volta, il gruppo guidato dalla presidente Edy Colombo, non si è tirato indietro confezionando un nuovo musical tutto da… scoprire sabato 30 settembre a Casatenovo.

Per prenotazioni rivolgersi a Edy, via whatsapp al 339 4631649.Ingresso a offerta libera a partire da 10 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini.