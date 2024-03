‘Musica Antimafia’, a Villa Greppi serata con Maurizio Capone

Appuntamento il 23 marzo

MONTICELLO BRIANZA – In occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, torna l’iniziativa del Consorzio Brianteo Villa Greppi in collaborazione con Atonga Sound. L’edizione 2024 si chiama “Musica Antimafia“.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo a Villa Greppi dove avrà protagonista il musicista e cantautore Maurizio Capone, fondatore e leader di “Capone & BungtBangt“, prima eco band in Italia a suonare strumenti realizzati con materiali riciclati.

L’apertura della serata è alle ore 19 con aperitivo dj set a cura dell’Associazione Patatrac. Dalle ore 20:45 la scena sarà tutta per il vincitore del Premio “Musica e Cultura” di Peppino Impastato, “Campione di economia circolare” per Legambiente e socio onorario di Musica contro le mafie. Con all’attivo “Le mani Nel sole“, singolo dedicato ai Fridays For Future che ne hanno girato il video durante il Global Strike.

“Racconto la terra dei fuochi dando voce alla sofferenza che si prova nel guardare un luogo in cui natura e bellezza sono state distrutte dai rifiuti tossici” dichiara Maurizio Capone, musicista e cantautore.

“Visto il successo della scorsa edizione, soprattutto presso il nostro pubblico più giovane, abbiamo deciso di proporre anche quest’anno – commenta Lucia Urbano, Presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – un concerto capace di unire ritmi coinvolgenti a riflessioni su un aspetto delle mafie specifico e particolarmente attuale. Il tutto abbinato a un aperitivo, per rendere ancora più piacevole la serata”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni www.villagreppi.it