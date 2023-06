Brivio: in scena Stefano Panzeri con “Terra matta (1899-1918)”

Appuntamento giovedì sera a Brivio nell’ambito della rassegna IoTeatroTuSedia

In scena la storia di Vincenzo Rabito e la sua affascinante autobiografia

BRIVIO – Appuntamento da non perdere giovedì sera alle 21 nella Corte Brioni ( Via Fossa Castello 31) con “Terra matta (1899-1918)”, monologo teatrale a cura di Stefano Panzeri portato in scena nell’ambito della quarta edizione della rassegna “IoTeatroTuSedia” promossa da Ronzinante.

Uno spettacolo intenso e vibrante che affascina chiunque abbia la pazienza di resistere allo shock del lessico e della grammatica strana, all’inizio quasi incomprensibile di Vincenzo Rabito, il bracciante siciliano di inizio secolo, che tra il 1968 e il 1975, su una vecchia Olivetti, scrisse la propria autobiografia.

Terra matta (1899-1918) è il racconto in prima persona dell’immane e intimo sforzo di emanciparsi e sopravvivere alla miseria in un intreccio straordinario di grande e piccola storia sullo sfondo della poverissima Italia rurale di inizio secolo, sorpresa e dilaniata dalla Grande Guerra, l’Italia delusa da una vittoria “fragile”.

Lo spettacolo è gratuito, senza necessità di prenotazione, ma con il vivo consiglio di portare la propria sedia, come recita il titolo della rassegna. Per informazioni: info@ronzinante.org, 335 5254536.