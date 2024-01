Casa dei ragazzi, la compagnia Maltrainsem sul palco con “I luoghi della mente”

Appuntamento il 4 febbraio al cine teatro Smeraldo di Airuno

In scena “I luoghi della mente”, liberamente ispirato a “Niente caffè per Spinoza”

AIRUNO – “I luoghi della mente”: è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 4 febbraio alle 16 al Cine Teatro Smeraldo di Airuno. Sul palco gli attori della Compagnia Maltrainsem con la prima assoluta del nuovo spettacolo teatrale, liberamente ispirato al libro “Niente caffè per Spinoza” di Alice Cappagli. Gli attori fanno parte della Compagnia Maltrainsem nata all’interno di Casa dei Ragazzi Iama Onlus e composta da utenti ed ospiti del centro socio educativo e delle residenze socio-assistenziali per persone con disabilità di Olgiate Molgora.

“Porteremo in scena è uno spettacolo di rinascita, scritto nel periodo del Covid, durante il quale abbiamo perso il bello degli abbracci e degli incontri e alcuni affetti più cari; un periodo di rinunce e di tristezza. Abbiamo così ricercato e scritto insieme agli utenti di “cose belle”: della bellezza del vento che ci accarezza la pelle, dell’amore intenso che ognuno di noi si merita, dell’importanza di riconoscere le nostre fragilità e darle un valore nuovo, della bellezza dei ricordi e dei sogni” commenta Sarah Leveraro, educatrice e regista dello spettacolo.

I biglietti sono reperibili al Cse Casa dei Ragazzi (338.9756237 – 039.9912071), oppure da Botteghaus, in via Centenario, 9 ad Olgiate Molgora, il martedì dalle 10 alle 15, il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 oppure, in alternativa, compilare questo form e richiederli online: http://tinyurl.com/teatro-4Febbraio