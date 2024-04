Cernusco: serata e mostra per sensibilizzare sull’autismo

L’iniziativa, denominata Colori sbocciati, è promossa dal Comune insieme all’associazione CollegaMenti

La mostra verrà inaugurata sabato mattina. Venerdì sera la presentazione dell’iniziativa in biblioteca con Lianne Schreuder

CERNUSCO – Due iniziative, tra loro correlate, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone con autismo una vita piena e soddisfacente. E’ quanto propone l’amministrazione comunale in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, celebrata in tutto il mondo lo scorso 2 aprile.

Si comincia venerdì 5 aprile alle 21 in biblioteca con l’incontro in preparazione alla mostra “Colori sbocciati”, che vedrà relatrice Lianne Schreuder, presidente dell’associazione CollegaMenti, che introdurrà l’arte come mezzo di dialogo per la persona con autismo.

Sabato 6 aprile sarà invece la volta dell’inaugurazione dell’esposizione realizzata con quadri realizzati da sei artisti affetti da autismo. Il taglio del nastro è in programma alle 11.30. La mostra “Colori Sbocciati” rimarrà aperta il 6 e 7 aprile e il 13 e14 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.