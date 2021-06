Con Ouverture Merate 2021 il 26 teatro e musica dalla mattina alla sera

Doppio appuntamento sabato 26: alle 7 con “Matinée” e alle 21 con “To be or not to Bibbia”

L’iniziative sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione

MERATE – Teatro e musica dalla mattina alla sera sabato 26 giugno grazie ai nuovi appuntamenti della rassegna culturale Ouverture Merate 2021, progetto che unisce varie realtà artistiche locali per animare l’estate meratese.

Si comincia sabato alle 7 con “Matinée”, un’originale passeggiata teatral-musicale di circa un’ora nella valle della Gattafame, a cura di Ronzinante Teatro e Scuola di Musica San Francesco. L’attore professionista Stefano Panzeri accompagnerà il gruppo con la narrazione de “Il Curioso caso di Benjamin Button”, racconto di Scott Fitzgerald divenuto famoso anche grazie alla trasposizione cinematografica con Brad Pitt. La voce di Panzeri si alternerà con le vellutate note del clarinetto del Maestro Alberto Longhi, direttore della Scuola di Musica San Francesco. Il racconto narra l’incredibile storia di un uomo nato anziano, la cui vita procede al contrario, ringiovanendo fino ad una ritrovata infanzia e neonatalità. La passeggiata avrà la durata di circa un’ora, con una pausa colazione a metà percorso, e terminerà rientrando al punto di partenza.

Per chi invece preferisce il tradizionale appuntamento serale, il ritrovo è alle 21 all’Arena di Novate, in Via Vittorio Veneto 2, dove Ronzinante Teatro presenterà lo spettacolo “To be or not to Bibbia” di Stefano Panzeri.

Tre attori (Lorenzo Corengia, Emiliano Zatelli e Giorgio Mariani) illustrano al pubblico storia, eventi e personaggi del testo più tradotto al mondo, il libro dei libri, la Bibbia. Ma non sono in realtà solo motivati da scopi filantropici e alla fine sveleranno la vera motivazione del loro intervento.

To be or not to Bibbia è uno spettacolo “semiserio” in cui il linguaggio teatrale celebra la sacralità della Bibbia e al contempo la rende “divulgativa”, riducendone la struttura a immagini chiare e semplici per tutti. Lo spettacolo attinge a soluzioni sceniche che vanno dal teatro di narrazione alla lettura interpretata, fino quasi al teatro di figura.

Per accedere all’arena non sono presenti barriere architettoniche. Per entrambi gli eventi è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.ouverturemerate.com

Ulteriori informazioni si possono avere scrivendo a info@ronzinante.org o contattando il 335 52 54 536.

Entrambi gli eventi sono gratuiti.