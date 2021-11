Domenica 14 l’apertura del MuVa, il museo interattivo Valle dell’Adda

L’apertura del MuVa è in programma domenica dalle 14 alle 17.30

Sarà possibile visionare anche una copia del Codice Resta

TREZZO – E’ fissata per domenica 14 novembre la seconda apertura della stagione invernale 2021 del MuVA, il museo interattivo della Valle dell’Adda, ospitato nei locali di Villa Gina a Trezzo sull’Adda. Il museo aprirà dalle 14 alle 17.30.

Alle 14.30 è in programma la visita guidata, per prenotarsi (e ricevere ulteriori info sul museo) è possibile scrivere una mail a muva.adda@gmail.com

Il costo d’ingresso è di 4 euro, 2 euro per bambini dai 6 ai 14 anni, gratis dai 5 anni in giù. Per i residenti nei 35 comuni del Parco il biglietto costa 3 euro. Il supplemento per la visita guidata è di 4 euro. All’ingresso occorrerà esibire il green pass.

Accedendo al MuVA sarà anche possibile visionare una copia del “Codice Resta”.