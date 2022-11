Festival di teatro Città di Merate: applausi per lo spettacolo “The influencer”

Soddisfatti gli organizzatori di Ronzinante per la valida alternativa trovata in poco tempo

Cambio di programma al Festival di teatro città di Merate a causa dell’indisponibilità della compagnia Teatro dei Picari

MERATE – “Meglio di così non poteva andare”. E’ il commento, decisamente soddisfatto, degli organizzatori dopo il terzo spettacolo del Festival Città di Merate andato in scena sabato 12 novembre presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri”.

Un plauso che arriva, oltre che per la bravura degli attori sul palco, anche per l’essere riusciti a sostituire, con pochissimo preavviso, la compagnia sul palco. Dopo aver annullato, per motivi di salute di due degli attori della compagnia maceratese del Teatro dei Picari, il previsto spettacolo “L’inganno in maschera”, Ronzinante è riuscito a trovare, in tempi record, grazie alla fitta rete di relazioni costruita negli anni con tantissime compagnie teatrali italiane, una valida alternativa. Sabato sera, con un solo giorno di preavviso, i bravissimi attori della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra sono saliti sul palco meratese strappando risate e applausi al numerosissimo pubblico intercorso, grazie all’attualissimo spettacolo “The Influencer” messo in scena dalla compagnia teatrale ligure.

La vicenda parte a casa di Lisa e Teo, genitori di Lester, che hanno il dono della completa sintonia tra loro e della totale apertura dell’animo nei confronti del prossimo. Lester (che non compare mai nello spettacolo) è invece loro figlio e sfrutta tutta la sagacia dei suoi genitori per “aiutare” i compagni di scuola e le loro famiglie.

E’ in questa maniera che i genitori di Sofia, Alfio e Mara, vengono ingannati e “chiamati” a rapporto da Lisa e Teo, i quali riescono in maniera naturale, con la gentilezza e il buon umore, a convincere i due genitori ad intraprendere un approccio diverso, più disilluso, meno ansioso e soprattutto più affettuoso con la propria figlia.

In un crescendo di considerazioni mai scontate gran parte del pubblico si è riconosciuto nella trama teatrale, egregiamente interpretata senza sbavature dai quattro interpreti (Tina Iovine – Lisa, Daria Pietrapiana – Mara, Bruno Liborio – Teo, Massimo Luongo – Alfio) e diretta da Alessandro Vanello attraverso una regia che ha saputo ricreare con pochi ma essenziali elementi un clima molto familiare ed estremamente attuale.

Così come per tutto il pubblico adulto, anche per i giovani studenti del Liceo Agnesi presenti come giurati, sicuramente lo spettacolo ha offerto spunti di discussione molto interessanti.

Il prossimo appuntamento del Festival di teatro città di Merate, domenica 27 novembre alle 17.30, è con il quarto spettacolo in concorso, ovvero “Ispettore Generale”, testo del famoso autore russo Gogol, che verrà magistralmente interpretato dal Gruppo Amici del Teatro di Roncade.

Come sempre si consiglia vivamente la prenotazione e per farlo è sufficiente contattare il

335.52.54.536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivere a info@ronzinante.org