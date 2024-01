Merate celebra il giorno della Memoria e il giorno del Ricordo

Due gli appuntamenti in calendario per celebrare il giorno della memoria e il giorno del Ricordo

Il 27 gennaio spettacolo sulla storia di Liliana Segre mentre il 10 febbraio in scena “Sorelle”

MERATE – Due appuntamenti degli di nota, pensati in occasione della celebrazione del giorno della Memoria e del giorno del Ricordo. A organizzarli è il Comune di Merate nell’ambito di una serie di iniziative resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione tra Ufficio Cultura e Biblioteca di Merate.

Si comincia sabato 27 gennaio alle 20.45, in occasione del Giorno della Memoria, presso l’Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri con “Fino a quando la mia stella brillerà – Storia di Liliana Segre”, spettacolo teatrale tratto dall’omologo libro-testimonianza nel quale vengono raccontate le traversie della giovane Liliana, da Milano ad Auschwitz e ritorno. Ad interpretare la protagonista sarà Eleonora Panizzo, che con pochi semplici oggetti, il suo corpo e la sua voce accompagnerà il pubblico nel percorso storico ed emotivo di una ragazzina, poco più che bambina, costretta a vivere l’orrore della Shoah. Una storia di legami familiari infranti, deportazione, indicibile sofferenza, e infine liberazione e lenta rinascita.

Sabato 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, sarà invece la volta di “Sorelle”, spettacolo teatrale che riprende la tragedia delle foibe, previsto alle 20.45 sempre presso l’Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri. Due donne, stessa età, stesse storie, origini diverse. Una sta per andarsene, deve andarsene, non ha più altra scelta: è italiana. L’altra resterà lì, dove è nata, dove sono seppelliti i suoi antenati, nell’unica terra che conosce: è slava.

“Questi momenti hanno una grande responsabilità: indirizzare e consegnare alle nuove generazioni la memoria di quello che è stato possibile lasciar accadere e avviarle alla responsabilità di decidere, come adulti di domani, quello che accadrà. La cultura resta l’unico strumento per combattere l’odio, la violenza, la discriminazione” ha dichiarato Fiorenza Albani, Assessore alla Cultura del Comune di Merate, commentando le due iniziative.