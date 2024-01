Merate: i Luf e Max Solinas al teatro Manzoni con “Ascoltando il monte – Uomini e lupi in cammino”

Appuntamento venerdì 12 gennaio al Teatro Manzoni di Merate

In scena la storia di una convivenza tra un uomo e una lupa, commovente e appassionante

MERATE – Curiosità e attesa per l’arrivo de I Luf in versione teatrale con lo spettacolo “Ascoltando il Monte – Uomini e lupi in cammino” in programma venerdì 12 gennaio che vede protagonisti Dario Canossi, leader e front men del popolare gruppo folk-rock, e Max Solinas, scrittore, scultore e alpinista che, partendo da un’esperienza personale raccontata nel libro “Il Lupo e l’equilibra”, mettono in scena la storia di una convivenza tra un uomo e una lupa, commovente e appassionante.

E’ il racconto di due montanari “di montagna” che incrociano i loro passi. Max Solinax e Dario Canossi si conoscono da anni. Un libro e una canzone portano all’idea di unire due storie e farne una, con il miracolo del teatro, per accompagnare lo spettatore su un sentiero vero e onesto nel ritorno al Monte, alla Semplicità, alla Natura, alla vera essenza del nostro essere Uomini. Un doppio ritorno, che viene raccontato nelle vicende di Chris, protagonista del romanzo, il quale ripone e trova fiducia in un enigmatico compagno, e che viene cantato da I Luf attraverso una molteplicità di punti di vista. Ogni passaggio porta poi ad un unico inno alla condivisione: “non si cammina bene senza amici”.

Splendide canzoni accompagnate da sinceri racconti di vita, per una serata di intense emozioni, per guardarci un po’ dentro e ritornare ad apprezzare e difendere il nostro ambiente e la natura, ormai troppo sofferenti, che ci circondano.

Lo spettacolo, che porta la firma per la drammaturgia e la regia di Marco Rampoldi, vedrà Solinas (letture e racconti) e Canossi (voce e chitarra) affiancati sul palco da Lorenzo Marra ( fisarmonica e voce), Sergio Pontoriero (chitarre, percussioni e voce) e Alessandro Rigamonti (basso e contrabbasso) per una produzione Duepunti.

Ingresso: 20 euro poltronissima, 18 euro poltrona.

Informazioni presso la Biglietteria del teatro o con messaggio Whatsapp al 351 5890142 o via mail cineteatromanzonimerate@gmail.com

La biglietteria è aperta il martedì e giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio.