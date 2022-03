Merate: Martina Colombari e Corrado Tedeschi in scena con “Montagne russe”

Appuntamento giovedì 10 marzo alle 21 al Teatro Manzoni

Una commedia divertentissima che esprime una pungente riflessioen sul tema dei legami familiari

MERATE – Nuovo appuntamento della stagione teatrale al Manzoni giovedì 10 marzo alle 21. In scena Corrado Tedeschi e Martina Colombari con “Montagne russe”, spettacolo dello sceneggiatore, drammaturgo e regista francese Eric Assous per la regia di Marco Rampoldi.

Si tratta di una commedia divertentissima che esprime una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo. Un uomo di cinquant’anni ed una giovane ed attraente donna sono i protagonisti. Si incontrano in un bar nel tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando della assenza della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo appartamento. L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances… Da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un inaspettato e toccante finale.

Una storia divertente e riflessiva che diventa sempre più misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, rappresenta un grande vuoto da colmare. Un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio. Un testo che fa riflettere il pubblico in modo diretto come se in qualche modo ognuno potesse vivere o aver vissuto le stesse emozioni.

Ad interpretare il protagonista maschile sarà l’istrionico Corrado Tedeschi che per la prima volta sarà affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari.

Uno spettacolo che fa rimanere incollati alla sedia. Un botta e risposta a carte scoperte. Ma saranno veramente scoperte?

Biglietti da 23 euro (poltronissima) a 20 euro (poltrona).

La biglietteria per la prevendita è aperta la sera di spettacolo dalle 20.

L’accesso in sala è consentito solo con Green Pass rafforzato. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo. Il Green Pass dovrà essere esibito al nostro personale all’ingresso della sala. Contestualmente potrà inoltre essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento.