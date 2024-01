Merate musica: il 7 il concerto per il nuovo anno

Appuntamento in Auditorium con l’orchestra Maria Teresa Agnesi diretta da Marcello Corti

Il pubblico verrà coinvolto nell’esecuzione della “Radetzky Marsch” di Strauss.

MERATE – Concerto per il nuovo anno domenica 7 gennaio alle 18 all’interno della rassegna Merate Musica. L’appuntamento, in programma all’auditorium Giusi Spezzaferri, vedrà protagonista, come da tradizione, l’orchestra Maria Teresa Agnesi diretta da Marcello Corti e guidata dai maestri preparatori Antonietta La Donna, Gloria Uggeri e Marcella Schiavelli.

Tra i brani proposti “Valzer dei Fiori” (dallo Schiaccianoci), di Tchaikovsky; “Die Fledermaus” (Il Pipistrello), Ouverture, di Johann Strauss II e “Valzer dell’Imperatore” (Kaiser-Walzer), di Strauss.

Il direttore Corti e l’Orchestra Agnesi, come in tutti i concerti per l’anno nuovo degni di questo nome, coinvolgeranno il pubblico nell’esecuzione della “Radetzky Marsch”, di J. Strauss.

L’ Orchestra Agnesi (MaTA) è un’orchestra sinfonica amatoriale nata nei primi mesi del 2015 ed è uno dei progetti più belli e riusciti della Scuola di Musica “San Francesco”; oggi conta tra le proprie fila circa 50 musicisti amatori di tutte le età, provenienti da esperienze musicali diverse.

La MaTA realizza ogni anno numerosi appuntamenti, tra i quali certamente spicca per qualità e originalità il Festival Agnesi, che per consuetudine si colloca nella finestra di fine estate e che nel 2024 festeggerà, con una edizione che si preannuncia straordinaria, il decimo compleanno.

Il biglietto intero d’ingresso ha un costo di 10 euro, 8 euro il ridotto (>65); gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni. I biglietti si possono acquistare il giorno stesso del concerto presso l’Auditorium, a partire dalle ore 17.15 alle ore 17.45.

È gradita in ogni caso la prenotazione dei biglietti, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com.