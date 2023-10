Merate: parte con il tutto esaurito la 3^ stagione del Teatro Manzoni

Il primo spettacolo è in programma giovedì 12 ottobre con Paolo Cevoli

Tutti esauriti i biglietti per i sei spettacoli per adulti: “Un segnale che testimonia il bisogno di cultura del territorio”

MERATE – Prende il via giovedì 12 ottobre la terza stagione teatrale al Cine Teatro Manzoni di Merate con i sei spettacoli per adulti già completamente esauriti.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 ottobre alle 21 con Paolo Cevoli in “Andavo ai 100 all’ora” per la regia di Daniele Sala.

Noto volto televisivo, Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri.

Lo spettacolo con Paolo Cevoli non ha più posti disponibili: è andato sold out così come gli altri spettacoli della rassegna teatrale per adulti.

Un segnale, quest’ultimo, di grande soddisfazione per il consenso e il gradimento della programmazione da parte del pubblico, che fa anche giustamente riflettere sulla necessità ed esigenza dei cittadini meratesi nel trovare momenti di incontro e condivisione legati alle proposte culturali offerte dal territorio.

Inutile nascondere l’entusiasmo degli organizzatori e dei volontari del Teatro Manzoni per questo inaspettato riscontro di pubblico, molto gratificante ed apprezzato, che fa partire con ottimi auspici questa nuova programmazione.

Durante le serate delle scorse stagioni, si è consolidato il clima piacevole e sereno che favorisce le relazioni e la condivisione della passione per lo spettacolo teatrale, nell’onda delle emozioni e dei sentimenti che unisce chi lavora sul palcoscenico e chi partecipa dalla platea.

Per la programmazione di questa nuova stagione 2023/24, Giovanna De Capitani titolare dell’agenzia Due Punti che cura la direzione artistica, ha tenuto in considerazione i riscontri e suggerimenti degli spettatori emersi dal questionario inviato agli abbonati, confermando in ogni caso il gradimento del pubblico verso una proposta all’insegna del divertimento e della commedia brillante che permetta di trascorrere qualche ora serena e piacevole.

Un ringraziamento particolare va al parroco don Luigi Peraboni, che da sempre sostiene ed incoraggia l’attività del Teatro Manzoni, solllecitando “ad uscire di casa e scoprire nuove vie per accorgerci della bellezza che ci circonda”. Con queste parole anche Mariarosa Lavelli Crippa, moglie di Giuseppe Crippa, presidente di Technoprobe, main sponsor della Stagione Teatrale 2023/24, ha voluto salutare gli spettatori: “Il Teatro non viene a casa. Dunque per una sera, è bello lasciare il divano per incontrare i corpi, le voci e le musiche di uno spettacolo dal vivo. Eccoci allora alla terza edizione della rassegna, dove ancora avremo la gioia di essere parte attiva in spettacoli di qualità che ci regaleranno serate piene di divertimento e di emozioni”.

Ingresso in teatro per abbonati e spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato dalle 20.15.

La biglietteria del teatro è aperta il martedì e giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 e nei giorni di spettacolo dalle ore 20,00. Informazioni: www.cineteatromanzonimerate.it, cineteatromanzonimerate@gmail.com, info@duepuntisrl.it e Whatsapp: 351 5890142