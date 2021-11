Merate, Tomelleri e l’Anbima Jazz Band riempiono l’Auditorium in ricordo di Tony Spada

Grande successo ieri sera, sabato, per il concerto in ricordo di Tony Spada

Una serata vibrante in cui le note del jazz hanno accompagnato il pubblico in un viaggio in ricordo del grande musicista meratese

MERATE – Le note di alcuni dei brani più celebri della musica jazz che si alternano ad aneddoti personali e simpatici della vita dell’amico. Applausi a scena aperta ieri sera, sabato, in occasione del concerto in memoria di Tony Spada, indimenticato e famoso musicista meratese scomparso pochi mesi fa, promosso dalla banda sociale meratese e dell’Anbima in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Gremito l’auditorium Giusy Spezzaferri di Palazzo Tettamanti per uno spettacolo che non ha deluso le aspettative, regalando ai tanti presenti una serata in cui il ricordo, ancora vivo e doloroso, di una persona che non c’è più si è unito alle note, eterne e struggenti, della musica.

Sul palco, insieme ai ragazzi dell’Anbima, l’associazione nazionale bande italiane, capaci in soli quattro domeniche di prove a trovare un’armonia e un affiatamento davvero encomiabile, Paolo Tomelleri, sassofonista di fama internazionale, amico di Tony Spada.

A lui il compito non solo di dirigere la banda tra i brani che hanno scritto la storia del jazz ma anche di accompagnare, con sullo sfondo tante foto, a colori e in bianco e nero di Spada, il pubblico nei ricordi dell’amico, dipinto come un “vero personaggio dalla carica emotiva importante, capace di lasciare un’impronta in cui lo ha conosciuto. Insieme abbiamo condiviso la passione per la musica e una vita che ti porta dalle stelle alle stalla. Stasera sono tornato a Merate e mi sono ricordato di quando con Tony ci trovavamo qui per partire per qualche concerto”.

Con Tony Spada, Tomelleri ha condiviso praticamente una vita intera, da quando giovanissimi si trovarono a suonare insieme ad Adriano Celentano (e Tony Spada venne scelto per l’assolo iniziale con il trombone della celebre canzone “Stai lontano da me”) a quando più grandi si trovarono a suonare in big band ridotte al minimo. Avventure in cui la musica è sempre l’indiscussa protagonista, la passione sincera, ben oltre il lavoro. “La perdita di un amico è sempre dolorosa, ma una serata come questa è importante perché permette di ricordarlo al di là del ricordo del singolo”.

Parole a cui si sono uniti, a fine serata, il sindaco Massimo Panzeri, condividendo la soddisfazione di vedere l’Auditorium finalmente al completo e un visibilmente emozionato Pierpaolo Arlati che ha voluto premiare con un diploma i musicisti dell’Anbima Jazz Band: “Avete realizzato un concerto straordinario con solo quattro domeniche di prove” le sue parole prima di chiedere e ottenere il bis e poi anche il tris, in modo da chiudere la serata esattamente allo scoccare delle 23.

Omaggiate infine con un mazzo di fiori la cantante Irene Natale che ha accompagnato in alcuni brani l’Anbima Jazz Band e la moglie di Tony Spada, in prima fila insieme ai figli Chantal e Cristiano.