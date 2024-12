Merate, un Natale ricco di eventi con Ronzinante

Tanti appuntamenti in programma prima e dopo il Natale con Ronzinante

Tutti gli eventi si terranno nella sede di Novate

MERATE – Si prospetta un periodo pre e post natalizio molto intenso e ricco di eventi allo Spazio 50, sede di Ronzinante, il sodalizio teatrale che opera da oltre vent’anni sul territorio.

Venerdì 13 dicembre dalle 20 andrà in scena il quarto appuntamento di OnStage, un nuovo format di spettacolo ideato da Matteo Apicella, Stefano Borsa e Antonio Takhim, in cui diversi artisti presentano nello spazio di 10 minuti i propri pezzi, variando dalla stand-up comedy, alla musica, alla poesia, al teatro e all’improvvisazione. La serata, aperta a tutti, sarà anche un modo per scambiarsi gli auguri tra soci e sostenitori dell’associazione.

Sabato 14 dicembre dalle 10 alle 12 si terrà per la prima volta un laboratorio creativo per bambine e bambine dai 6 agli 11 anni. Guidati da Eleonora e Giulia, i piccoli partecipanti realizzeranno dei bellissimi ma semplici addobbi natalizi per l’albero e per la casa.

In questo caso l’iscrizione è obbligatoria scrivendo a info@ronzinante.org o chiamando il 3355254536 entro mercoledì 11 dicembre o a questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSXEzZMWmD-s0296SOqLg5NID0ZheMyUlOm6y357mXbuZZKA/viewform

Venerdì 20 dicembre alle 21 sarà il turno dell’ormai noto quiz show dal vivo condotto da Riccardo Cogliati ovvero Curiosity Night, dove due o più squadre, si contenderanno il titolo di campioni rispondendo a domande di cultura generale. In questa speciale versione, ovviamente, uno dei temi su cui essere preparati sarà proprio il Natale.

Sabato 21 dicembre alle 16.30, si torna al teatro con lo spettacolo per grandi e piccini “Gastone cuoco pasticcione”, interpretato da Emiliano Zatelli e Giuliana Atepi: il cuoco Gastone è alle prese con i preparativi del Natale ma, ahinoi, si è dimenticato della cosa più importante, ovvero il dolce!

Venerdì 27 dicembre alle 21 ancora teatro per tutta la famiglia, questa volta assieme a Stefano Panzeri che, accompagnato con la musica del maestro Alberto Longhi ci racconterà Il Canto di Natale tratto da Charles Dickens.

Sarà ancora il noto attore meratese, domenica 5 gennaio alle 17.30, ad aprire le danze teatrali per il nuovo anno, presentando “Un ricordo di Natale”, un bellissimo racconto per tutte le età, tratto da Truman Capote, in cui Stefano Panzeri ci guiderà come solo lui sa fare!

“Pensavamo di non farcela ad offrire un programma così ricco per Natale, in considerazione di alcuni interventi tecnici da realizzare in sede ma all’ultimo minuto abbiamo risolto tutto e siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi a cui consigliamo assolutamente di partecipare” commentano gli organizzatori di Ronzinante.

Tutti gli eventi sono ad offerta libera, ad eccezione del laboratorio per cui viene richiesto un

piccolo contributo di 10 euro, e si svolgeranno nella sede di Ronzinante in in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.