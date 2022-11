Merate, una mostra per ricordare le madri della Costituzione

L’inaugurazione è in programma sabato nell’atrio del Municipio

La mostra sulle madri della Costituzione è promossa da Toponomastica femminile ed è stata portata in città dal gruppo Ora Basta

MERATE – Una mostra dedicata alle 21 donne che nel 1946 parteciparono all’assemblea costituente contribuendo alla stesura della Costituzione italiana.

Verrà inaugurata sabato alle 9.30 nell’atrio del Comune l’esposizione dedicata alle madri della costituzione, realizzata da Toponomastica femminile e portata a Merate da Ora Basta, rete di associazioni del Meratese che ogni anno si uniscono per sensibilizzare la cittadinanza in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Non solo “padri” ha la Carta fondante della Repubblica italiana, ma anche “madri”, donne la cui presenza fu determinante per fare della nostra Carta costituzionale uno strumento di parità per il genere femminile – spiegano gli organizzatori – . A loro, i cui nomi sono rimasti in gran parte sconosciuti, è dedicata la mostra che, dopo essere transitata presso la scuola media Alessandro Manzoni e presso gli istituti superiori Viganò e Agnesi, approderà nell’atrio del Municipio”. La mostra resterà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 26 novembre.

Intanto proseguono con successo di pubblico le iniziative messe in campo da Ora Basta e che si concluderanno con un Flash mob in piazza Prinetti sabato 26. Lunedì è iniziata la rassegna di cinema al femminile, in collaborazione con il Cine-teatro Manzoni, venerdì 18 si terrà, in sala consiliare a Robbiate, lo spettacolo multimediale “Note stuprate” mentre sabato 19, in Auditorium a Merate, è in programma lo spettacolo di danza Medusa presso l’auditorium Giusi Spezzaferri.