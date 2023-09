Montevecchia: “Novecento” di Baricco chiude la rassegna IoTeatroTuSedia

Sabato si chiude la lunga e riuscita rassegna estiva promossa da Ronzinante

In scena il talentuoso attore meratese Stefano Panzeri accompagnato dal maestro Alberto Longhi

MONTEVECCHIA – Undicesimo e ultimo appuntamento per la rassegna di teatro estiva “IoTeatroTuSedia” sabato 16 settembre alle 21 presso la suggestiva terrazza di Largo Agnesi in alta collina.

In scena con “Novecento” di Baricco il noto attore meratese Stefano Panzeri accompagnato dal maestro Alberto Longhi.

“Novecento” narra la vicenda umana e artistica di Danny Boodman T.D.Lemon Novecento, un pianista dalle doti eccezionali che, pur passando la sua intera esistenza sul Virginian, transatlantico che negli anni a cavallo delle due guerre trasportava in America emigranti da tutto il mondo, raggiunge la fama per la sua musica unica e straordinariamente ricca di accordi.

La musica è la vera protagonista del racconto: quella vera e propria degli strumenti, ultima traccia della propria nazionalità che ogni emigrante del Virginian si porta con sé, ultima e unica carta di identità che ancora ha valore per il mondo, ma anche quella delle parole dell’autore che, proprio come il Virginian tra Europa e America o come le mani di Novecento sulla tastiera, fluttua tra picchi di pura poesia.

In giorni come questi, in cui più che mai il nostro passato di emigranti è lontano, tenuto lontano e relegato a “leggenda”, ecco che una leggendaria storia di emigranti, ci tende la mano per aiutarci a guardare con gli occhi davvero aperti anche la nostra storia.

Lo spettacolo è gratuito, senza necessità di prenotazione, ma, come da tradizione, gli organizzatori invitano “caldamente” a portare la sedia da casa!

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail info@ronzinante.org, al numero 3355254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.