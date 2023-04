Olgiate, a Villa Gola il concorso pianistico Davide Biollo

La manifestazione, promossa dall’associazione Eugenio Nobili, si terrà dal 4 al 7 maggio

Ben 49 i giovani pianisti, dai 9 ai 26 anni, iscritti al concorso nazionale pianistico Davide Biollo

OLGIATE – E’ tutto pronto per il concorso nazionale pianistico Davide Biollo, promosso dall’associazione culturale Eugenio Nobili con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione Lombardia.

La manifestazione, al debutto nel panorama musicale italiano, è in programma da giovedì 4 a domenica 7 maggio a Villa Gola a Olgiate. Eloquente l’aforisma del concorso, Silenzio parla la musica.

Grande la partecipazione con 49 giovani pianisti iscritti, di età compresa tra i 9 e i 26 anni, provenienti da differenti città italiane, istituti musicali, conservatori e associazioni musicali. Vicenza, Verona, Bologna, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Pesaro, Torino, Milano, Sondrio,

Cremona, Lecco, Como, Olgiate Molgora, Varese, Serbia, Tirano, Merate, Imola, Arona, Novara, Cantù, le città di provenienza dei candidati.

Tre le categorie in concorso in base all’età. E’ previsto il premio speciale Bach per la migliore interpretazione.

Le audizioni inizieranno giovedì mattina e si concluderanno sabato pomeriggio. Domenica 7 maggio alle 16 sono previste le premiazioni con il concerto dei vincitori.

I premi saranno consegnati da Giovanna Fumagalli, vedova di Davide Biollo nonché ideatrice, insieme ai figli, del concorso pianistico, promosso allo scopo di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il loro talento, arte e ispirazione, attraverso l’esclusività del linguaggio musicale, stimolando scambi culturali e promuovendo culturalmente e turisticamente il territorio.

L’obiettivo della manifestazione è infatti proprio quella di offrire ai giovani l’opportunità di presentarsi musicalmente e sottolineare la bellezza di comunicare emozioni attraverso la musica.