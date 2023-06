Osnago, torna il cinema all’aperto con “E per cielo un tetto di stelle”

Primo appuntamento in programma il 28 giugno

La rassegna “E per cielo un tetto di stelle” è giunta alla 19esima edizione

OSNAGO – Cultura, svago e solidarietà: torna anche quest’anno “E per cielo un tetto di stelle”, rassegna giunta alla 19esima edizione in programma dal 28 giugno al 16 agosto. Promossa dalla sala Sironi della parrocchia di Osnago, con il supporto del comune, presso il centro sportivo vi via Gorizia, la kermesse rientra nel cartellone di Estate per gioco e ha ricevuto la sponsorizzazione di tre importanti realtà del territorio come Acinque, Euronics Dimo e Mcdonald’s.

La rassegna proporrà 22 spettacoli con 15 titoli diversi, con proiezioni a partire dalle 21.30. Si comincia il 28 giugno con il film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. L’organizzazione tecnica della società Barz and Hippo garantirà come sempre la qualità della proiezione, con sistema digitale Christie e audio Dolby. La rassegna aderisce all’iniziativa Cinema Revolution 2023, che spettacolo L’estate.

Grazie al contributo straordinario del ministero della cultura, il biglietto d’ingresso per le opere italiane, europee e britanniche avrà il prezzo di soli 3,50 euro. I film a ingresso agevolato sono contrassegnati da un asterisco nel programma della rassegna, mentre per le altre proiezioni saranno venduti a consueti prezzi della Sala Sironi intero 6 euro, ridotto 4 fino ai 10 anni e da 65. E’ possibile optare per un abbonamento di euro 24 per cinque film a scelta oppure utilizzare tagliandi Fidaty Esselunga e Voucher Stardus, mentre non sono previste prevendite on line. In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato in Sala Sironi.