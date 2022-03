Robbiate: in scena “Black Aida”, spettacolo di teatro e musica

Appuntamento domenica alle 16 alla cavea delle scuole medie di Robbiate

In scena una rilettura della celebre opera di Verdi vista dal punto di vista della principessa africana

ROBBIATE – Non un adattamento, ma una vera e propria rilettura di una delle opere più amate del repertorio operistico verdiano che prende in considerazione tutta la vicenda dal punto di vista della principessa africana. Andrà in scena domenica 27 marzo alle 16 presso la cavea della scuola media di Robbiate (viale Brianza 11/13) “Black Aida”, spettacolo di teatro e musica pensato per bambini dai 6 anni in su.

“Il pubblico dell’opera è abituato a vedere l’Aida ambientata nell’Egitto trionfante – spiegano gli organizzatori – . Questa versione invece guarda alla storia dal punto di vista etiope, uno sguardo nascosto, tribale, che rilegge anche la musica in questa chiave. Le arie e le note verdiane sono riprese in uno spirito musicale ancestrale e collettivo, interpretato dai principali strumenti della musica etnica africana, misti al canto lirico,che chiamerà anche al coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo che richiama tutti a celebrare la bellezza del teatro e della musica”.

In scena l’attrice Bintou Ouattara, affiancata dal soprano Laura Tomasucci insieme al musicista Petit Solo Diabatè sul testo drammaturgico di Simone Guerro che, insieme a Filippo Ughi, cura anche la regia dello spettacolo. L’elaborazione musicale dell’Aida di Giuseppe Verdi porta invece la firma di Gianfranco Stortoni. Lo spettacolo è una coproduzione dell’associazione Arena Sferisterio di Macerata e Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Jesi in collaborazione con Piccoli Idilli di Merate. Ingresso libero con prenotazione raccomandata con messaggio al 339 6802409 con nomi dei partecipanti. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Lo spettacolo è rappresentato nell’ambito della rassegna Futura teatro per le giovani generazioni, patrocinato dal Comune di Robbiate, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e organizzato da Piccoli Idilli.