Ronzinante in scena a Lomagna con “I Promessi Storti”

Appuntamento sabato 18 marzo alle 21 al Teatro della comunità

Lo spettacolo presenta un Manzoni inedito e disperato in cerca di una compagnia

MERATE – Dopo il grande successo di pubblico ottenuto a seguito del debutto e delle repliche di Brescia e Brivio, Ronzinante riporterà sul palco del Teatro della Comunità di Lomagna sabato 18 marzo alle 21.

Lo spettacolo presenta un Manzoni inedito e disperato alla ricerca di una compagnia – di qualunque natura – per mettere in scena la sua opera. Pochi sarebbero in grado ad affrontare un lavoro così immenso e complesso, ma tra questi un losco gruppo di persone disposte a tutto, anche alla messa in scena dell’opera Manzoniana.

I sedicenti attori iniziano la pièce nel peggiore dei modi, ovvero il loro. Solo un elemento rimarrà al proprio posto: la trama de “I Promessi Sposi”. Il resto, nonostante gli sforzi di Alessandro, andrà tutto storto. In scena, in una quasi totale anarchia si vedranno i personaggi che tutti conosciamo: Renzo, Lucia, Don Abbondio, Perpetua, Azzeccagarbugli, Don Rodrigo, un orso, Fra Cristoforo, la Monaca di Monza, Agnese, Il Cardinale Borromeo, L’Innominato e ancora il Griso, Nibbio, Egidio, un monatto, Tonio, Gervaso e tanti altri ancora. Un susseguirsi di incomprensioni, danze improvvisate, canti stonati, comportamenti anomali, manie di protagonismo tanto altro in scena, sono gli ingredienti di una ricetta “un po’” complessa, ma così divertente e grottesca che si gusterà in un sol boccone sempre che non vada di traverso, pardon: storta!

Sicuramente affrontare il GRI (Grande Romanzo Italiano) su cui tutti, nessuno escluso, son dovuti passare”ammettono gli attori “sarà impresa assai ardua…Cosa ne direbbe il buon vecchio Alessandro Manzoni? Ai posteri l’ardua sentenza”. Ad esibirsi sul palco saranno Giuliana Atepi, Lorenzo Corengia (autore del testo), Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim e Emiliano Zatelli.

Per prenotare i pochi posti rimasti sarà necessario contattare gli organizzatori della rassegna lomagnese Irio Tiezzi (al 349 696 4071 o via e-mail a irio.tiezzi@gmail.com) o scrivere all’indirizzo e-mail roberta.riva9@gmail.com Infine, per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti, è possibile visitare il sito www.ronzinante.org e seguire sui social le pagine RonzinanteTeatro