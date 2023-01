Torna Brivio a teatro: il 21 in scena “Wannsee” di Ronzinante

Appuntamento sabato 21 gennaio al teatro San Luigi di Brivio

In scena gli attori di Ronzinante Teatro impegnati con “Wannsee”

BRIVIO – Riprende sabato 21 gennaio alle 21 la rassegna “Brivio a Teatro”, organizzata da Proloco in collaborazione con la compagnia teatrale Ronzinante di Merate.

Dopo aver registrato un ottimo successo di pubblico per i primi tre appuntamenti, il nuovo appuntamento vedrà protagonisti gli attori di Ronzinante, impegnati in “Wannsee” di Ivano Gobbato, uno degli spettacoli più intensi e emotivamente impattanti tra quelli messi in scena dalla compagnia meratese.

Lo spettacolo ricostruisce fedelmente quanto avvenuto a Berlino il 20 gennaio 1942 durante la seconda guerra mondiale, rappresentando la riunione avvenuta tra ufficiali SS e funzionari del Reich per illustrare “le misure organizzative, tecniche e materiali per una soluzione definitiva del problema ebraico in Europa”. La forza e la drammaticità dell’opera si traduce in una perfetta apatia rispetto all’argomento trattato, il problema della questione Ebraica viene liquidato in meno di due ore con una soluzione che stravolgerà l’intera popolazione mondiale.

Diretti da Giuliano Gariboldi, sul palco saranno presenti lo stesso regista, Lorenzo Corengia, Matteo Apicella, Matteo Veneziani, Luigi Pellicioli, Emiliano Zatelli, Sara Veneziani, Marzia Farina, Alessandro Biffi e Floriana Pellicioli.

Per prenotare il posto è possibile rivolgersi alla sede della Pro Loco il sabato dalle 10 alle 12 oppure scrivere una mail a prolocobrivio@gmail.com