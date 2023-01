Torna MerAteneo: ecco il programma della sessione primaverile

Le lezioni si svolgeranno all’auditorium del Comune di Merate dal 17 febbraio al 12 maggio

Al centro della sessione primaverile di MerAteneo la storia della Russia, Alessandro Manzoni e i siti archeologici della provincia

MERATE – La storia, l’arte e la cultura della Russia moderna; l’approfondimento su Alessandro Manzoni di cui quest’anno ricorre il 150esimo della morte nonché il focus su alcuni siti archeologici della provincia: sono questi gli argomenti al centro della sessione primaverile di MerAteneo, rassegna giunta al decimo anno accademico, in programma dal 17 febbraio al 12 maggio.

La direzione artistica è affidata alla cooperativa Liberi Sogni che ha calibrato il programma su ricorrenze, novità e grandi ritorni.

“In particolare, in occasione dei 150 anni dalla sua scomparsa, impareremo a conoscere Alessandro Manzoni come uomo, calato nel suo contesto storico e soprattutto familiare, oltre che attraverso lo straordinario omaggio musicale composto dal maestro Verdi per le sue esequie – spiegano gli organizzatori – . Continueremo inoltre con gli approfondimenti sulla Russia, un paese al centro delle vicende odierne, dalla cultura tanto affascinante quanto sconosciuta, completando il ciclo di storia iniziato la scorsa sessione, e aggiungendo incontri sulle figure di letterati e di artisti. Riproporremo discipline care a MerAteneo, come la psicologia, quest’anno in una formula tutta nuova con due relatori sul palco, l’Archeologia, alla scoperta del nostro territorio, e grandi ritorni come le lezioni su Dante. Come sempre ci sarà qualche piccola novità: quest’anno parleremo infatti anche di armi e strategie militari ne Medioevo”.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani che assicura che “MerAteneo continuerà a stupire”, augurando a tutti gli iscritti un buon “viaggio nella memoria e nella conoscenza”, annunciando iniziative ad hoc da parte dell’assessorato per celebrare il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni.

Per prendere parte a MerAteneo bisogna iscriversi (costo: 35 euro per i residenti, 40 euro per i non residenti) mandando una mail di preiscrizioni a partire da martedì 17 gennaio a eventi.culturali@comune.merate.lc.it

Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 in presenza presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” (piazza degli Eroi, 3).