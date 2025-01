Merate, in Auditorium Anne Frank” per la giornata della memoria

Appuntamento sabato alle 17 in Auditorium a Merate

Per la giornata della memoria in scena “Anne Frank”

MERATE – Si terrà sabato 25 gennaio alle 17 in Auditorium “Anne Frank”, spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata della Memoria. In scena verrà rappresentato il testo elaborato da Matteo Rubagotti sulla drammaturgia di Alessandro Calabrese, impegnato sul palco insieme ad Asnesio Bosnic e Pietro Mazzoldi. La scenografia porta la firma invece di Luca Salata.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca civica 039 9903147, biblioteca.civica@comune. merate.lc.it