Museo Manzoniano, sabato si inaugura la restaurata Cappella dell’Assunta

In occasione della Notte Bianca la cappella privata della villa verrà inaugurata dopo il restauro

Apertura al pubblico dalle 20.30

LECCO – Il Museo Manzoniano di Lecco arricchisce il suo percorso museale con la restaurata Cappella dell’Assunta, cappella privata della villa che ospita fra le numerose opere la pala d’altare di Carlo Preda “Madonna dell’Assunta”. Recentemente riallestita, la cappella si qualifica ulteriormente grazie a questo importante restauro finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e con la sponsorizzazione tecnica della ditta Telmotor.

Nella sala 8, dedicata alla Storia della Colonna Infame del museo, l’allestimento vede invece l’importante aggiunta del videomapping, opera di Igor Imhoff, docente di Digital Art all’Accademia di Venezia. Questo intervento è stato reso possibile anche grazie alla raccolta fondi lanciata in occasione di Cracking Art e in collaborazione col consorzio Consolida e Auser provincia di Lecco.

All’inaugurazione, sarà presentato anche il video “Il nuovo Museo Manzoniano di Lecco” del giovane film maker lecchese Antonio Losa, che costituirà l’asse strategico della comunicazione e del marketing del nuovo Museo Manzoniano, che per importanza culturale delle collezioni esposte e per numero di visitatori, rappresenta oggi uno dei quattro musei letterari più importanti d’Italia, insieme al Vittoriale di Gardone Riviera, Casa Leopardi di Recanati e Casa Manzoni di Milano.

“Ancora una volta la collaborazione e la sinergia strategica tra il Comune di Lecco e alcune realtà private del territorio ha permesso di raggiungere un importante obiettivo, non solo all’interno della programmazione dell’amministrazione comunale, ma anche e soprattutto per la fruizione culturale di turisti e cittadini dei nostri beni – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza –. Parlo del completamento del piano terra con il restauro della Cappella realizzato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus guidata dal presidente Mario Romano Negri e dell’allestimento della sala 8 del Museo Manzoniano, realizzata grazie alla raccolta fondi promossa da Cracking Art, a cura di un gruppo di giovani coordinati anche dall’Auser provinciale di Lecco e dal consorzio Consolida. Tutto questo verrà presentato in una serata programmata all’interno della Notte bianca e rappresenta un punto d’arrivo importante per uno dei più importanti musei letterari e case museo d’Italia, ma anche il preludio a una successiva fase che vedrà la villa oggetto di ulteriori lavori di restauro nei prossimi anni.

Le nostre radici manzoniane sono fondamentali ed è fondamentale recuperarne il patrimonio, valorizzarlo e metterlo a disposizione dei nostri cittadini e dei tanti turisti che vengono in città anche richiamati dal nome e dall’importanza di Alessandro Manzoni”.

La cerimonia di inaugurazione sarà accessibile esclusivamente su invito e si terrà sabato 18 luglio alle ore 18 nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Dalle 20.30, all’interno delle iniziative per la Notte bianca in città, la visita sarà aperta al pubblico con ingresso libero e prenotazioni telefoniche al numero 335 5388189 dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì.