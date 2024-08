Olginate. Al Cinema Jolly si alza il sipario sulla nuova stagione

Venerdì 23 agosto la proiezione di Cattivissimo Me 4

Tante le novità che verranno presentate il 26 settembre durante la Jolly Night

OLGINATE – Venerdì 23 agosto alle 21 con la proiezione di Cattivissimo Me 4 riaprirà ufficialmente il Cinema Jolly di Olginate per una nuova ricca stagione di film che terrà banco tutti gli week-end fino a giugno 2025. Dopo la pausa estiva, interrotta solamente la sera del 7 agosto per l’anteprima nazionale dei Minions (peraltro molto apprezzata da un pubblico davvero numeroso!) ecco che la sala cinematografica olginatese è pronta a ripartire per una nuova entusiasmante stagione. Tante le novità in serbo che verranno presentate al pubblico e alla stampa durante l’attesissima Jolly Night, la serata di presentazione dell’intera stagione artistica che avrà luogo giovedì 26 settembre ad ingresso gratuito.

Nel frattempo lo staff del Jolly sarà presente come ormai tradizione alla Festa delle Corti di Garlate il 7 e 8 settembre, presso il cortile dell’oratorio di via volta. In quell’occasione sarà possibile scoprire in anteprima il nome di un “big” che calcherà il palco durante la prossima stagione. Sarà inoltre possibile provare a indovinare altri 2 nomi di altrettanti “big” che compongono il ricchissimo calendario della rassegna “I grandi nomi”.

Insomma, il folto gruppo di volontari, è davvero pronto ad affrontare questa nuova stagione che si preannuncia ancora una volta memorabile e in grado di soddisfare il gusto di un pubblico sempre più ampio.